GP Singapur F1: horario y dónde ver en TV los entrenamientos, la clasificación, el sprint y la carrera

La Fórmula 1 se traslada al circuito de Marina Bay, en Singapur, en un fin de semana en el que Kimi Antonelli puede rozar el título mundial.

No hay descanso en la Fórmula 1. Después de la cita de Malasia llega Singapur, en el circuito de Marina Bay. Un fin de semana en el que Kimi Antonelli podría dejar prácticamente cerrado su título después del abandono de George Russell este fin de semana.

El joven italiano de Mercedes está muy cerca y podría 'pasearse' en el último tramo del calendario ya con el título bajo el brazo.

Un circuito, por cierto, en el que Fernando Alonso volverá a tener cosas importantes que decir tras su octavo puesto en Malasia, en el Gran Premio de Bahréin.

La acción arrancará el viernes con los primeros entrenamientos libres y la clasificación del sprint: a las 10.30 horas y a las 14.30.

El sábado arrancará con la sprint a partir de las 11.00 horas. La clasificación, justo después a partir de las 15 horas.

La gran cita, la carrera del domingo, se disputará a las 14 horas.

El GP de Singapur que se disputará en el circuito de Marina Bay podrá verse en televisión a través de 'DAZN'. Además, se podrá seguir el minuto a minuto de todo el fin de semana en la web de laSexta.

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