Antonelli le da vida al Mundial: ojo a su error en la 'qualy' de Azerbaiyán que le hará salir desde muy atrás

El italiano cometió un fallo de bulto rompiendo la dirección de su Mercedes en la 'Q1'. Le puso en bandeja la 'pole' a su compañero George Russell y se despidió de lo que restaba de 'qualy'.

Kimi Antonelli era uno de los grandes favoritos para llevarse la 'pole' en el Gran Premio de Azerbaiyán. Sin embargo, el italiano ha sido víctima del circuito de Bakú, reconocido por su poca amplitud y su cercana proximidad a los muros.

En una de las primeras curvas, Kimi se ha topado con las protecciones inutilizando por completo la dirección de su Mercedes. Ha sucedido en la 'Q1'. Por fortuna, el italiano ha podido salvar ese primer corte gracias a un primer tiempo que ha podido marcar.

Sin embargo, desde Mercedes le han comunicado por radio que no podía volver a salir y que no daba tiempo a solucionar el problema de su coche en tan poco tiempo. Kimi se ha terminado conformando con la decimo sexta plaza mientras su compañero de equipo firmaba una 'pole' realmente impresionante.

Antonelli podría haber luchado por esa 'pole' teniendo en cuenta la superioridad de Mercedes. Sin embargo, un inoportuno fallo ha terminado obligandole a tener que remontar durante la carrera de este sábado. Kimi, ante un reto parecido al de Monza, donde consiguió una victoria antológica.

Aún así, la oportunidad que le da a su compañero y rival directo por el título es más que aprovechable. Russell está ante un escenario idílico para poder meter presión sobre Antonelli en la pelea por el título.

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