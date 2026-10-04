¿Dice adiós Russell al Mundial tras su abandono en Sepang?: "Es muy triste, pero..."

El tercer abandono del británico esta temporada le ha terminado por hundir mientras su compañero Kimi Antonelli camina firma a conquistar un Mundial en el que, de momento, no ha encontrado rival.

George Russell ha sido, sin duda, el piloto que más decepcionado ha salido del Gran Premio de Baréin disputado en Malasia. El Mercedes del británico ha dicho basta a muy pocas vueltas del final para certificar el tercer abandono de George esta temporada.

Para más inri en lo que es la pelea por el Mundial, Russell ha visto como su máximo rival por el título cosechaba un sólido segundo puesto. Kimi Antonelli avanza firme hacia un título que parece cada vez más sentenciado.

Son 84 puntos los que el italiano le saca a Russell, el piloto que más cerca está de él en la clasificación. George, consciente de que el abandono en Sepang puede haber sido definitivo para sus opciones de Mundial, ha dejado una reflexión desoladora tras la carrera.

"Ha sido un fallo de unidad de potencia. No sabemos exactamente por qué, pero fue muy decepcionante. Una carrera larga, estábamos para hacer podio y terminar así es muy triste. Casi te dan ganas de reírte. Por supuesto, es una verdadera lástima, pero hay que seguir luchando. Hay que seguir intentándolo", ha confesado Russell en declaraciones que recoge 'CarandDriver'

A la pregunta de si de verdad ha perdido el Mundial George es claro: "El podio, por supuesto, parecía muy seguro. Una carrera sólida, no espectacular, pero sólida. No es la primera vez, así que estoy bastante acostumbrado a esta sensación y a estas preguntas, por así decirlo. No hace falta que diga que creo que se ha esfumado el mundial. Pero, por supuesto, es extremadamente improbable, y esa es la realidad".

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