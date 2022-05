Sergey Sirotkin es uno de esos nombres que a buen seguro alguno recordará. El ruso, de 26 años, intentó hacerse un nombre en el mundo del motor y, de hecho, en 2013 buscó un hueco en la Fórmula 1 a base de talonario, algo que finalmente logró en 2018 cuando formó parte de la alineación de pilotos del equipo Williams.

Ahora, el ruso ha 'colgado los guantes' para ocupar un despacho en Rusia. En la Rusia de Vladimir Putin, donde su padre, Oleg Sirotkin, ya presidió el Instituto Nacional de Tecnologías de Aviación.

Él, a pesar de su juventud, ocupará la dirección ejecutiva de la Federación Rusa del Automóvil, algo que le tiene "emocionado".

"Amigos, les he dicho muchas veces que mi misión y mi objetivo es desarrollar el automovilismo de nuestro país. Ahora comparto una noticia no menos importante. Me han nombrado director ejecutivo de la Federación Rusa del Automóvil", comenzó compartiendo en redes sociales.

Luego, los agradecimientos: "Quiero expresar mi gratitud a Viktor Nikolaevich Kiryanov, presidente de la RAF, a todo el equipo SMP Racing, y personalmente a Boris Romanovich Rotenberg por su apoyo en todas las etapas de mi carrera como piloto".

En su carrera, que comenzó cuando en 2010 debutó en monoplazas, ha pasado por varias categorías, destacando su victoria en la Fórmula Abarth de 2011, su tercer puesto en la Auto GP en 2012 y dos terceros en GP2, en 2015 y en 2016.

Claro está, la F1 estaba entre sus objetivos. Fue piloto de test en Sauber, y también en Renault y en McLaren, en los años que van desde 2013 y 2020. Además, el dinero que aportaba SMP Racing le dio el ya mencionado asiento en Williams.

Allí coincidió con otro piloto de pago, Lance Stroll, y lo cierto es que fue Sirotkin el piloto que aportó, con un décimo puesto en Italia, el único punto para Williams en dicho año.

Con SMP Racing fuera de Williams, Sirotkin puso sus miras en las 24 Horas de Le Mans, que no terminó, y en el GT World Challenge.