Kristina Dmitrenko, de 22 años, se ha unido a las tropas de Ucrania en la guerra que desde febrero tienen con Rusia. La invasión rusa en el país ha provocado que muchos rostros conocidos se hayan sumado a las filas ucranianas... y no es alguien cualquiera.

La joven se colgó el oro en la disciplina de biatlón, que combina esquí de fondo y tiro con carabina, en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2016. Ahora ha cogido las armas para defender a Ucrania.

"Ya tenga entre manos un rifle de biatlón o uno de asalto Rusia no tendrá ni una oportunidad", cuenta.

Y tiene claro que la victoria será de Ucrania: "Estaré aquí hasta el final. El triunfo será nuestro".

Dmitrenko, en ese sentido, confiesa cuándo decidió unirse al ejército de Ucrania... y miedo ninguno.

"Me mandaron fotos del horror que se vivía en Kiev y en Chernigov. Pero no, yo no tengo miedo al enemigo", relata la deportista.