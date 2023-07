Sebastian Vettel es uno de los pilotos más galardonados de la historia de la Fórmula 1 y, como tal, muchos le consideran como una leyenda de la competición. Sin embargo, en los últimos años de su carrera los resultados no le han acompañado.

El expiloto alemán pasó sus dos últimos años en el 'Gran Circo' en Aston Martin y, prcisamente cuando abandonó la entidad y Fernando Alonso le sustituyó, los hombres de verde comenzaron a pelear por podios y victorias.

Precisamente de ello ha hablado el propio Sebastian Vettel a través de una entrevista concedida a 'la gazzeta', donde el piloto alemán ha sido bastante directo y sincero.

"Me alegro especialmente por Fernando (Alonso) porque siempre está demostrando que tiene muchas ganas", comenta el excampeón, obviando por completo al equipo y centrándose, únicamente, en el asturiano.

Asimismo, Sebastian no ha dejado pasar la ocasión de hablar y lamentar el estado actual de Ferrari ya que, como él mismo dijo en su día, "todo el mundo es fan de Ferrari", y en su caso no iba a ser menos.

"Como aficionado a Ferrari, me duele, lamento ver que el equipo no puede luchar por las primeras posiciones. Espero que encuentren la manera de hacerlo pronto, pero el camino no será fácil", afirma.