La marcha de Nyck de Vries y la vuelta de Daniel Ricciardo a la parrilla siguen dando mucho que hablar. El cambio de cromos decidido por Red Bull y AlphaTauri está recibiendo elogios y críticas a partes iguales y es el tema del que todo el mundo habla en el paddock estos días.

El último en opinar sobre este movimiento ha sido Sebastian Vettel. El que fuera cuatro veces campeón del mundo con el equipo de las bebidas energéticas ha asistido este fin de semana al Festival de la Velocidad de Goodwood, donde ha dejado clara su opinión respecto a esta operación.

"Para ser sincero, estoy un poco dividido", confesó Vettel en declaraciones a 'ITV', dejando claro que tiene muy buena relación tanto con Ricciardo como con De Vries.

"Estoy muy, muy contento por Daniel. Me cae bien y he sido su compañero. Hablé con él durante el test, cuando probé el McLaren antes de este fin de semana. Así que estoy muy contento por él", aseguró.

Sin embargo, también ha mostrado su apoyo a De Vries: "Por supuesto, es muy desafortunado para Nyck que todo haya terminado así. Creo que se le dio una gran oportunidad. Quizá las cosas no salieron como él esperaba o como la gente se pensaba. Es duro cuando todo se acaba así de repente".

El heptacampeón del mundo asegura que reponerse de un golpe tan duro como este no va a ser nada fácil para el neerlandés: "Es cruel. Conocí a Nyck el año pasado y me pareció muy buena persona, y es un buen piloto. Llegó a ganar la Fórmula 2 y otros campeonatos internacionales".

El alemán aseguró que le gustaría volver a ver a Nyck de Vries en la Fórmula 1 y que espera que tenga una segunda oportunidad. "Espero que este duro golpe no deje una huella en su carrera. Quizás estos 10 grandes premios no han ido todo lo bien que podrían haber ido. Pero en primer lugar, desde fuera no sabemos por qué, en segundo lugar, sigue siendo un piloto muy bueno. Así que también tengo que simpatizar con el hecho de que esto es muy cruel para él, espero que la gente no se deje llevar por esto", dijo Sebastian Vettel para concluir.