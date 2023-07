Max Verstappen está ya en los libros de historia de la Fórmula 1 por mértios propios. De la mano de Red Bull, el neerlandés ha conseguido ya dos campeonatos del mundo y tiene prácticamente asegurado el tercero, además de haber establecido un dominio generacional en el 'Gran Circo'.

Por todo ello, Max podría convertirse en uno de los mejores pilotos de la historia de la competición. Pues, a sus 25 años de edad, podría batir hasta seis récords más este 2023.

En el GP de Hungría, el de Red Bull podría arrebatarle el récord de poles consecutivas a Fernando Alonso, ya que ambos cuentan con 5 en su haber.

Además, Verstappen podría igualar el récord de podios consecutivos. Para ello, Max debería de conseguir 8 podios más para llegar al récord de 19 que tiene Michael Schumacher en una temporada en la que no parece que haya nadie que pueda hacerle sombra.

Asimismo, actualmente el neerlandés cuenta con 6 victorias consecutivas. Si consigue una más este fin de semana, empataría con Rosberg, Ascari y Schumacher y, de conseguir más de 9, superaría el récord que tiene Sebastian Vettel.

Por otro lado, en cuanto a las vueltas en cabeza, Max también podría batir otro récord. Hasta ahora lleva 467 y, de llegar a 739, igualaría lo que consiguió Vettel también en una misma temporada.

En temas de porcentajes, Verstappen puede romper otros dos récords más. El de vueltas lideradas que ostenta Jim Clark con un 71,47% y el de puntos, que posee Schumacher con el 84%.

¿Y qué pasa con Lewis Hamilton?

Sin embargo, pese a que la perla neerlandés pueda batir todos los récrods, todavía está lejos de conseguir lo que han conseguido Michael Schumacher y Lewis Hamilton. Esos 7 campeonatos están bastante lejos.

Aún así, con el nivel que está mostrando actualmente Max, no parece que haya nadie capaz de pararle los pies y, de contar con un monoplaza medianamente competitivo el resto de su carrera, no hay ninguna duda de que podría alcanzar y, por qué no, batir estos récords.