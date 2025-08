Álex Márquez, rotundo: ¿Está decepcionado por haber perdido el Mundial en favor de Marc?

Alex Márquez se ha alejado del título en las últimas tres carreras. El de Gresini se cayó en Brno, mientras que Marc Márquez consiguió una victoria con la que amplió a 120 puntos la distancia con su hermano. Este Mundial de MotoGP solo lo puede perder el '93'.

El menor de los hermanos llegó a ser líder del mundialtras Austin, lo que puede ser motivo de frustración por no haber podido aguantar la distancia más tiempo. En cambio, Alex ha sido tajante a la hora de hablar de la diferencia con la Ducati oficial: "En los datos se veía la superioridad que tiene Marc en todo momento".

"Ellos han ido afinando, van introduciendo cositas que se van notando y cada vez son un poquito mejores. Ya sabíamos que con lo que nosotros tenemos, hay que hacer el máximo cada fin de semana, intentar minimizar daños", ha reflexionado el '73' tras Brno en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

No tiene ningún tipo de duda en afirmarlo, un subcampeonato del mundo no es ni mucho menos un mal sabor de boca: "Por supuesto que para nosotros hacer segundo en el mundial sería impresionante. No es una lucha por un subcampeonato, que puede sonar un poco raro, pero sí que es un objetivo claro".

Es consciente de que Gresini sigue siendo un equipo satélite de los de Borgo Panigale. Por tanto, Alex es consciente de cuál es la línea a seguir hasta el final de la temporada: "Debemos aprender de los errores y llevarnos la experiencia para no repetirlo".

"Hay que quedarnos con las cosas positivas. Llevamos doce grandes premios, quedan diez, vamos segundos del campeonato, y eso ya no nos lo quita nadie", ha zanjado el segundo clasificado de MotoGP.