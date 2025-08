Russell habla ahora de su renovación con Mercedes tras el 'no' de Max Verstappen

El piloto inglés, que todavía no ha ampliado su contrato, dice que sí han hablado del futuro pero que el acuerdo no se cerrará ahora.

Max Verstappen anunció que seguiría el año que viene en Red Bull. Un portazo a sus opciones de fichar por Mercedes. Al menos de momento. Por lo que George Russell debería ampliar ahora su contrato después de que el gran campeón haya confirmado su futuro. En el Gran Premio de Hungría se ha vuelto a referir a ello.

En declaraciones recogidas por 'DAZN', el inglés ha querido dejar claro que no hay ninguna prisa y que no se ha dado ningún paso, pero que ambas partes sí quieren llegar a un acuerdo para continuar juntos.

"No hay nada nuevo. Ahora estamos en un momento del año en el que no hay presión de tiempo por mi parte ni una presión de tiempo por parte del equipo. La verdad es que hemos estado en contacto constante durante la semana, pero no sobre el contrato o el futuro porque tenemos que volver a la pista", ha declarado George.

Asegura que "por supuesto" que están hablando de ese nuevo contrato que todavía no está firmado, pero que no hay ninguna prisa.

"Por supuesto que hemos tenido conversaciones sobre el futuro y las cosas van en la dirección correcta, pero no quiere decir que se tenga que hacer ahora. No hay prisa porque es una cosa importante", explica el compañero de Kimi Antonelli.

Todo indica que su renovación será anunciada en las próximas semanas. Porque ninguno de los grandes de la parrilla puja ya por su puesto. Con Verstappen en Red Bull al menos un año más, Russell puede respirar. Al menos de momento.