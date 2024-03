El fichaje de Hamilton por Ferrari provocará una revolución en la parrilla de cara a 2025. Sin todavía un sustituto claro del británico en Mercedes, son muchos los nombres que aparecen en las quinielas para ocupar el asiento que queda libre en Brackley. Uno de esos nombre es el de Sebastian Vettel.

El tetracampeón del mundo anunció su retirada del 'Gran Circo' en 2022, abandonando Aston Martin y cediendo su asiento a Fernando Alonso. Sin embargo, el alemán de 36 años nunca confirmó que su adiós fuera definitivo. De hecho, el propio piloto ha dejado caer que su regreso a la Fórmula 1 con Mercedes puede ser una posibilidad real.

"El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, no me llamó, pero intercambiamos mensajes de texto brevemente. Pero hasta ahora no es un problema para mí, también porque a los 36 años todavía tengo todo el tiempo del mundo. Así que no va a desaparecer", señaló Vettel en una entrevista con el medio 'Neue Zürcher Zeitung'.

El de Heppenheim salió de la Fórmula 1 tras unas temporadas en las que no brilló en exceso. Sus desastrosos últimos años en Ferrari mermaron al piloto y provocaron su posterior falta de motivación tras dos años en Aston Martin. Sin embargo, estos presagios han cambiado en los últimos meses.

"Creo que ya he aprendido y entendido mucho en este año sin carreras, también sobre mí mismo. Estar del otro lado ha tenido un gran impacto en mí, han surgido muchas preguntas. Hasta ahora, no hay ningún proyecto activo", confirmó el expiloto de escuderías como Ferrari o Red Bull.

Solo le queda competir con Mercedes para haber trabajado con los tres equipos más laureados de los últimos años. Y aunque Sebastian se muestra conforme con su situación actual, tampoco se cierra la puerta a un posible regreso: "Creo que todo es un proceso. Y tal vez en algún momento llegue un momento en el que diga: 'Sí, me gustaría volver'".