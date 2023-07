Daniel Ricciardo es nuevo piloto de AlphaTauri para lo que resta de temporada en sustitución de Nyck de Vries. El piloto neerlandés ha sido despedido a mitad de temporada y ya no estará en el Gran Premio de Hungría. Un despido que Helmut Marko ha justificado.

El asesor de Red Bull ya había lanzado un par de avisos a de Vries, que era plenamente consciente que se encontraba en la cuerda floja las últimas carreras, hasta que la última posición del neerlandés en Silverstone fue la gota que colmó el vaso.

De Vries, de 27 años, fue firmado para esta misma temporada tras debutar en Monza 2022 con Williams y sumar una novena posición en la que había sido su única carrera hasta la fecha en el 'Gran Circo'. Pese a no tener bagaje en Fórmula 1, desde AlphaTauri esperaban un rendimiento alto desde el principio a un piloto que consideraban experimentado.

"Esperábamos que fuera al menos equivalente a Tsunoda este año, pero no fue así. En realidad, siempre fue tres décimas de segundo más lento. No se veía ninguna mejora en las primeras diez carreras de la temporada", explicó Marko en unas palabras a 'De Telegraaf'.

El despido pudo haber esperado al parón veraniego que se producirá dentro de dos semanas, para permitir un tiempo de adaptación a Ricciardo, pero Marko no lo ve así: "¿Para qué esperar y qué importan dos carreras si no ves mejora? La velocidad simplemente no estaba y desafortunadamente nunca hizo una súper vuelta".

De esta forma, Marko no dudó en prescindir de los servicios de Nyck de Vries. A partir de Hungría, su puesto lo ocupará Ricciardo, que traerá "nueva energía al equipo".