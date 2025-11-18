Schumacher carga contundentemente contra Stroll: "Fernando Alonso no puede hacerlo todo"

El expiloto y hermano del heptacampeón de la Fórmula 1 ha criticado al piloto canadiense y le pide que "afronte la realidad".

La Fórmula 1 está a punto de finalizar. A tres carreras de sellar la temporada, el mundial de pilotos está muy reñido con tres aspirantes a llevarse el campeonato.

Lando Norris (390 puntos), Oscar Piastri (366 puntos) y Max Verstappen (341 puntos) buscarán llevarse el máximo de puntos necesarios en Las Vegas, Catar y Abu Dabi; mientras que el resto de pilotos intentarán acabar en el mejor puesto posible de la clasificación para terminar el año.

En relación con uno de los pilotos que se encuentra en la zona baja de la clasificación, Lance Stroll, el expiloto y hermano de Michael Schumacher, Ralf Schumacher, ha cargado contra el canadiense.

"Lance Stroll debería quitarse las gafas de color rosa y afrontar la realidad", ha declarado Ralf acerca del nivel del piloto en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

El expiloto alemán señala el rendimiento bajo de Stroll y destaca que "Aston Martin también busca pilotos", de cara al fin de temporada.

Actualmente, Stroll registra 32 puntos y se sitúa en el decimoquinto puesto de la tabla. Una posición inferior a la de su compañero, Fernando Alonso, el cual cuenta con 40 puntos y se coloca tres puestos por encima del canadiense.

"Viéndolo desde fuera, probablemente dirías que dos nuevos pilotos en algún momento no estarían tan mal si Fernando Alonso deja de hacerlo todo, ¿verdad?", ha resaltado Schumacher sobre el futuro de la escudería británica.

Por el momento, Stroll aún posee su plaza en el monoplaza de Aston Martin, pero no se descarta que cambie de escudería por otro piloto experimentado o un novato, al no poder competir contra un bicampeón como Alonso.