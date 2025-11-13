Durísimo ataque de Colapinto a Lance Stroll: "Siempre hace que los pilotos se salgan..."

El piloto de Alpine dice que Lance Stroll "nunca mira sus espejos retrovisores" y por eso no para de provocar accidentes.

Las puestas en escena de Lance Stroll están siendo criticadas ya hasta por sus compañeros de parrilla. Después del Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto, de Alpine, le ha señalado directamente.

Le ha culpado del accidente de Gabriel Bortoleto: "Llevó a Gabriel Bortoleto contra el muro, es algo que hace todo el rato...".

Un ataque muy duro contra el piloto de Aston Martin: "Stroll siempre está provocando que los pilotos se salgan de la pista, nunca mira sus espejos retrovisores".

Lance se volvió a quedar fuera de los puntos en Interlagos. Fue decimosexto. No entra en los puestos de puntos desde el Gran Premio de Países Bajos, a finales de agosto, quedando séptimo justo por delante de Fernando Alonso.

Su mundial está siendo absolutamente calamitoso. Suma 32 puntos, ocho menos que Fernando. Y en las últimas carreras ni ha podido competir por el top 10. Aunque su mayor problema, sin duda, son las clasificaciones: se ha convertido en habitual que caiga eliminado en la Q1.