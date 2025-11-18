Verstappen desvela que pidió a Red Bull que monitorizasen al 'protegido' de Fernando Alonso

El neerlandés ha explicado que le aconsejó a su equipo que tuviesen "un ojo" puesto en Gabriel Bortoleto antes de que el brasileño debutase en Fórmula 1.

"Yo ya le había dicho al equipo..."

Gabriel Bortoleto, campeón de la Fórmula 3 y la Fórmula 2 en su año de debut, está siendo para muchos el 'rookie' del año en el 'Gran Circo'.

Con un Sauber que ha ido de menos a más, el brasileño suma 19 puntos y le tiene ganado el cara a cara en clasificación a su compañero, Nico Hulkenberg, uno de los veteranos de la parrilla.

Bortoleto está representado por A14 Management, la agencia de Fernando Alonso, quien le tiene en un pedestal.

Pues bien, en el pódcast 'Pelas Pistas', Max Verstappen de alguna manera le ha dado la razón al asturiano desvelando que pidió a Red Bull que monitorizasen al 'protegido' del piloto de Aston Martin.

"Yo ya le había dicho al equipo incluso antes de que tú llegaras a la Fórmula 1: 'mantengan un ojo en Gabi'. Pero ahora estamos todos aquí, y veremos cómo evoluciona esto", ha explicado.

Sobre la posibilidad de ser compañeros de equipo en un futuro, Max incide en que primero debe saber qué va a hacer él.

"Quiero decir, antes que nada, ni siquiera sé por cuánto tiempo voy a seguir, ¿sabes? Tengo contrato hasta 2028, pero después de eso no hay nada acordado ni definido. Yo mismo no lo sé", ha señalado.

"Así que espero, digamos, en general, que Gabi tenga una oportunidad en los próximos tres o cuatro años, claro, de ser realmente competitivo al frente y luchar por podios y, si es en el mismo equipo, mejor todavía, porque eso significaría que los dos estaríamos peleando por las mejores posiciones", ha zanjado.