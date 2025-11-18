España, a por la 'Ensaladera' en Bolonia
Final a 8 de la Copa Davis 2025: equipos, horarios y dónde ver
El torneo comenzará este martes con el partido entre Bélgica y Francia en el SuperTennis Arena y en España destaca la ausencia de Carlos Alcaraz.
La Final a 8 de la Copa Davis 2025 arranca este martes en Bolonia, donde ocho selecciones buscarán llevarse la 'Ensaladera' en suelo italiano.
Italia, Argentina, Francia, Bélgica, República Checa, Austria, España y Alemania se enfrentarán en el SuperTennis Arena desde el 18 de noviembre hasta el 23 de este mes.
La selección española, liderada por David Ferrer, debutará contra el combinado checo, con la notable baja de última hora de Carlos Alcaraz.
El murciano ha confirmado que "por recomendación médica" no competirá a causa de un edema en el isquiotibial de la pierna derecha. ''Me voy dolido a casa'', añadía el número 1 del mundo en su cuenta de X.
España debutará el próximo 20 de noviembre ante República Checa con un equipo conformado por Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers.
Cuadro de las Finales a Ocho de la Copa Davis 2025
Cuartos de Final:
- Francia - Bélgica (martes 18 a las 16:00 horas)
- Italia - Austria (miércoles 19 a las 16:00 horas)
- España - República Checa (jueves 20 a las 10:00 horas)
- Argentina - Alemania (jueves a las 17:00 horas)
Primera semifinal:
- Ganador Italia - Austria vs Ganador Francia - Bélgica (viernes 21 a las 16:00 horas)
Segunda semifinal:
- Ganador España - República Checa vs Ganador Argentina - Alemania (sábado 22 a las 12:00 horas)
Final Copa Davis 2025 (domingo 23 a las 15:00 horas).
Todos los partidos de la Davis se podrán seguir a través de 'Movistar+' y la web de 'laSexta Deportes' cubrirá los acontecimientos más destacados del evento.
¡La Final 8 de la Copa Davis ya tiene horarios confirmados! 🕰️
Este es el cronograma de partidos del 18 al 23 de noviembre en Bolonia 🎾
¿Quiénes llegarán al partido definitorio? 👀#CopaDavisSeptember 19, 2025