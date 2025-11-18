Final a 8 de la Copa Davis 2025: equipos, horarios y dónde ver

El torneo comenzará este martes con el partido entre Bélgica y Francia en el SuperTennis Arena y en España destaca la ausencia de Carlos Alcaraz.

España, a por la 'Ensaladera' en Bolonia

La Final a 8 de la Copa Davis 2025 arranca este martes en Bolonia, donde ocho selecciones buscarán llevarse la 'Ensaladera' en suelo italiano.

Italia, Argentina, Francia, Bélgica, República Checa, Austria, España y Alemania se enfrentarán en el SuperTennis Arena desde el 18 de noviembre hasta el 23 de este mes.

La selección española, liderada por David Ferrer, debutará contra el combinado checo, con la notable baja de última hora de Carlos Alcaraz.

El murciano ha confirmado que "por recomendación médica" no competirá a causa de un edema en el isquiotibial de la pierna derecha. ''Me voy dolido a casa'', añadía el número 1 del mundo en su cuenta de X.

