Fernando Alonso firmó su renovación con Aston Martin y seguirá en la Fórmula 1 como piloto al menos dos años más. Y desde la escudería verde, en palabras de Mike Krack, cree que muchos equipos han estado interesados en fichar al asturiano... salvo sus 'ex' de Alpine.

No se ha cortado el jefe de Aston Martin, que ha dejado un 'dardito' para la escudería francesa, que no valoró a Fernando en su momento y ahora lo está pagando viviendo al final de la parrilla de la Fórmula 1.

"La duda que hizo que no durmiera bien es pensar que muchos equipos querían a Alonso. Aunque quizá no su antiguo equipo...", dice Krack en declaraciones al medio 'Racing News 365' después del Gran Premio de China.

"Esa fue la duda que hizo que no durmiera tan bien, no que se fuera a ir a otro sitio, porque él siempre fue muy creíble en sus palabras, yo confiaba en eso y él lo cumplía", ha añadido. "Así que había dudas, pero ya no las tenemos", dice el jefe de Alonso y Lance Stroll, que ha recibido críticas de sus compañeros de parrilla por el choque en la resalida de Shanghái.

"Un piloto con esas cualidades, como se vio en la calificación para el Sprint, es simplemente increíble, el rendimiento que puede conseguir. Pero también la habilidad en carrera, la inteligencia en carrera, lo hemos visto con el DRS en Suzuka, lo vimos en Melbourne", sostiene Krack en estas declaraciones.

Su papel en las carreras es fundamental para el desarrollo de Aston Martin. Y el equipo sigue trabajando para conseguir un coche más competitivo en carrera que en clasificación. "Tenemos aquí a alguien que es muy inteligente, que tiene una visión general de todo, y estoy seguro de que a mucha gente le gustaría ficharle, quizá no a su antiguo equipo", detalla el de Luxemburgo.

Y sentencia sobre cómo transcurrieron las negociaciones con el bicampeón de la Fórmula 1: "Cuando tienes las conversaciones, siempre puedes trabajar en el 'y si...' para no perder tiempo cuando llega la decisión, y una vez que decidió quedarse, fue cuestión de un par de días".