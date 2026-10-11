Sainz, rendido a la cruda realidad de Williams tras el GP de Singapur: "Va a seguir siendo así..."

El piloto madrileño acaba 14º en Singapur tras una carrera donde comenzó con una gran salida, pero acabó cediendo posiciones por problemas en la batería.

Carlos Sainz tuvo otra frustrante carrera en Singapur. Empezó con una gran salida que le hizo sumar tres posiciones, más que ningún otro piloto de inicio, no obstante, comenzó a decaer con el paso de las vueltas hasta acabar en una 14ª plaza.

Tras la carrera, el piloto de Williams ofreció las conclusiones que saca sobre el rendimiento del monoplaza en las calles de Marina Bay y sobre las seis GPs que faltan. No es nada optimista para lo que resta de 2026: "Por desgracia, va a seguir siendo así hasta final de temporada".

"Nos falta muchísima carga aerodinámica, así que en cuanto llegamos a un circuito donde la carga aerodinámica es importante, como Malasia o Singapur, sabemos que no tenemos las herramientas necesarias para conseguir puntos este año", declaró un Sainz rendido ante la dura realidad de los de Grove.

El '55' prosiguió enumerando los problemas que sufrió tras la remontada inicial que le colocaba momentáneamente en los puntos. Un escenario que Sainz reconoció que por un momento pensó que era factible, pero señaló lo "impredecible" que es el coche: "Tuvimos algunos problemas con la batería en las primeras cinco vueltas que me costaron las dos posiciones con los Haas".

"Después empezaron a llegar Russell y Hadjar, y conseguir puntos se volvió muy difícil. Es una pena, porque tampoco es que tuviéramos un gran ritmo. Sufrimos bastante", concluyó apesadumbrado Carlos en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

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