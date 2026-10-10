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"Errores innecesarios..."

Tremendo enfado de Sainz con Williams: "Me han sacado..."

El madrileño suma una nueva decepción a pesar de haber pasado a 'Q2' en la 'qualy' de Singapur. Williams, apunta a ser el gran culpable.

Carlos Sainz Carlos SainzGetty

Carlos Sainz lleva varios grandes premios algo complicados. Singapur no está siendo una excepción y al madrileño parece que cada vez le queda menos paciencia. En el circuito de Marina Bay, daba la sensación de que en el Williams se podía meter en 'Q3'.

Sainz saldrá finalmente desde la decimocuarta posición en lo que ha sido un resultado bastante decepcionante para el ex de Ferrari. De hecho, Carlos atribuye no haber firmado un mejor resultado a la gestión que ha hecho la propia escudería de la clasificación.

Sainz ha sido muy directo en los micrófonos de los medios presentes en Singapur. Williams ha cometido errores que él ha terminado pagando: "Nuestro software nos ha dicho que había pillado la bandera a cuadros cuando en realidad no la había pillado. Hemos cometido errores innecesarios como equipo. Me han sacado muy tarde".

"No nos hemos dado la oportunidad de mostrar de lo que éramos capaces de hacer. Intentaremos puntuar mañana", ha concluido Sainz de manera muy dura señalando claramente a su escudería. Alex Albon, su compañero de equipo, ha terminado siendo decimoctavo.

La situación en la escudería es complicada pero Carlos mantiene la esperanza de puntuar durante la carrera. Una buena salida y una buena gestión de Williams podría brindarle a Sainz esa oportunidad.

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