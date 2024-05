Carlos Sainz ha sido castigado en el Gran Premio de Miami con cinco segundos de sanción, perdiendo la cuarta posición y quedando por detrás de Sergio Pérez. Al español le preguntaron por estas sanciones y por lo que dijo Fernando sobre la "nacionalidad" y la conversación que mantendría con el presidente de la FIA.

Y no está de acuerdo: "Yo no opino de nacionalidades, solo de consistencia e inconsistencia. Hoy me ha sorprendido que Oscar Piastri me ha hecho algo parecido a lo de Magnussen el sábado, que le impusieron no sé cuántas penalizaciones, y a él no le ha caído ninguna, ni me ha devuelto la posición".

También pidió a dirección de carrera que se fijara en la maniobra que hizo Sergio Pérez en la salida, a punto de provocar un accidente: "Hay muchas cosas que valorar hoy. Primero, como decían en la vieja escuela, Checo llegó como un torpedo en la salida y casi nos lleva a todos con él...".

"Tuve que tomar medidas para evitarlo, cuando era segundo en la salida y salí cuarto de la curva 1. Eso ya nos puso a la defensiva, porque no es lo mismo correr desde la segunda plaza que desde cuarta", dijo el piloto de Ferrari, que finalmente fue quinto en Miami.

¿Qué dijo Alonso?

Después de la carrera al sprint en la que Lewis Hamilton chocó con Alonso, el asturiano explotó: "Siento que la nacionalidad importa. Hablaré con la FIA y con su presidente...".

"Necesito asegurarme de que no hay nada malo con mi nacionalidad ni nada que pueda influir en cualquier decisión. No sólo para mí, también para la futura generación de pilotos españoles, ellos necesitan estar protegidos", apuntó el piloto de Aston Martin.