El fin de semana en Miami ha dejado muchas situaciones que comentar y numerosas polémicas relacionadas con la inconsistencia de las sanciones que aplicaron los comisarios. Sin embargo, esto no ha sido lo único reseñable, ya que este fin de semana se ha podido ver una de las parrillas más compactas de los últimos años.

El GP de Miami es reconocido por la dificultad de su trazado y la complicación que presenta a la hora de que los pilotos realicen adelantamientos. Esta ha sido una de las razones por las que se han producido tantas batallas intensas dentro de pista que incluso han acabado con pilotos contra las barreras.

Fernando Alonso y Esteban Ocon protagonizaron una de las batallas más bonitas que se vieron ayer en pista. Ambos fueron muy duros pero muy limpios y aunque en algún momento se tocaron, en general los dos se dejaron espacio para competir. El asturiano y el francés batallaron por la novena posición y al final fue el de Oviedo el que se llevó el gato al agua.

El francés compartió en sus redes sociales una foto con Fernando Alonso acompañado de un mensaje, en el que aparte de celebrar el haber llegado a la zona de puntos, reconocía la gran lucha que tuvo con Fernando en pista: "He disfrutado una buena batalla con Fernando a lo largo de la carrera".

IN THE POINTS!!! ☝🏼 This one means a lot to us and all credit to the team at Enstone and Viry who have worked so hard after a tough beginning to the season. Enjoyed a good battle with @alo_oficial along the way too. 🤝 and congrats @LandoNorris your first win, well deserved. pic.twitter.com/aa2Rh4K8HE