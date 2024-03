Complicado lo tiene Oliver Bearman en su debut en la F1. No solo porque su primera vez es en Ferrari, sino porque es además el más joven en vestir el rojo y lo hará en el siempre exigente circuito de Jeddah. En el GP de Arabia Saudí. En un fin de semana en el que además se subirá al coche de Carlos Sainz tras hacer podio el madrileño en Bahrein.

Sí, sin presión. Sin presión alguna. A sus 18 años ya ha recibido palabras de Fernando Alonso. Las sabias palabras de Fernando Alonso. Los consejos de todo un bicampeón. Y sí, también ha recibido los comentarios de Fred Vasseur, su jefe.

Y el suizo ha sido más que claro con él, tal y como ha reconocido el propio Bearman en los prolegómenos de Arabia Saudí.

"No intentes ser un héroe', me dijo. No habla mucho, pero lo que dice lo dice en serio", dice.

Porque el inglés sabe lo que se espera de él: "Tras los Libres 3 el objetivo que tenía era que siguiera así. Que fuera paso a paso".

Le faltó poco a Bearman para estar en Q3 y para dejar fuera a todo un heptacampeón del mundo como Lewis Hamilton.

Además, no estuvo tan lejos de Leclerc, a pesar de que tan solo pudo probar su coche en los Libres 3 en una sesión que para él a buen seguro fue más bien escasa.