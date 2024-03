Carlos Sainz ya reposa tras su operación de apendicitis. Después de correr los Libres 1 y 2 hecho polvo, antes de los terceros se confirmó que el madrileño tenía que ser intervenido de urgencia y que, por ello, se perdería la carrera del GP de Arabia Saudí. Ahora, el de Ferrari ha compartido en sus redes sociales un mensaje tranquilizador sobre su estado.

"Una 'smooth operation' y ya me encuentro mucho mejor", expuso en su cuenta de 'X'.

Y sigue: "Me han operado sin problemas y me encuentro mucho mejor. Gracias a todos por vuestros amables mensajes, y a los que me han atendido aquí en Arabia Saudí".

Sainz, además, quiso tener unas palabras para Oliver Bearman, su sustituto en Ferrari en la prueba de Jeddah: "Ha sido una gran clasificación en su precipitado debut. Nada fácil".

Carlos, tras su operación, ha comenzado ya el proceso de recuperación de una intervención que, si todo va bien, le tendrá unas dos semanas de baja.

Eso hace que las miradas ya vayan a Australia, carrera a la que de llegar, si es que llega, va a ser tremendamente justo.

Alex Albon, en 2022, se encontró en una situación similar cuando tuvo que ser operado antes de los Libres 3 de Italia. Sí pudo estar en Singapur, pero entre Monza y Marina Bay no hubo dos sino tres semanas de margen.