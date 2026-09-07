Russell sorprende al hablar de la lucha por el título: "Antonelli lo tiene bajo control

El piloto británico, que está a 66 puntos de su compañero de equipo, dice que no piensa en la lucha por el título de la Fórmula 1.

Lo de Kimi Antonelli en Monza, en su casa, fue una auténtica gesta: de salir decimonoveno a ganar la carrera incluso adelantando a su compañero en Mercedes, George Russell.

Y el británico ha sorprendido al realizar un análisis sobre cómo está la lucha por el mundial. Dice que el joven Kimi "lo tiene todo bajo control" y que no está pensando en ello. La distancia antes del Gran Premio de España en Madrid es de 66 puntos.

"Kimi definitivamente lo tiene bajo control y merece tenerlo bajo control", dice en declaraciones que publica 'Motorsport'.

"Ni siquiera estoy pensando en luchar, en remontar ni en nada de eso. Simplemente estoy centrado en ir carrera a carrera e intentar maximizar cada fin de semana", sostiene el piloto de Mercedes, que volvió a ser superado por su compañero de equipo.

Le lanzó muchos elogios después de su victoria: "Está rindiendo increíblemente bien. Va a ser extremadamente complicado remontar esa diferencia, así que simplemente estoy aceptando que las cosas son como son. A partir de ahora voy a disfrutar e intentar ganar tantas carreras como sea posible".

No entró en boxes

Antonelli entró en boxes con el safety car... y eso acabó siendo clave. Así explica Russell lo que ocurrió: "El VSC apareció en el momento perfecto para que los pilotos tomaran la decisión de entrar en boxes. Habría sido muy interesante ver cómo se habría desarrollado la carrera si no hubiese habido VSC".

Porque sin ese coche de seguridad, Antonelli habría salido mucho más atrás. Por lo que la suerte jugó un papel fundamental. ¿Habría llegado al liderato sin el VSC? Eso es lo que se pregunta Russell.

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