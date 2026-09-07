El primer día de la Princesa Leonor en la Carlos III: una universitaria más, pero no cualquiera

Los detalles Tras tres años de formación militar en Tierra, Armada y Aire, la heredera comienza Ciencias Políticas en la universidad pública madrileña, entre cámaras, seguridad y el propósito de llevar una vida académica normal.

La princesa Leonor ha iniciado sus estudios en la Universidad Carlos III de Madrid, comenzando el grado de Ciencias Políticas tras completar tres años de formación militar. Vestida de manera informal, ha llegado al campus de Getafe, donde compartirá aulas y currículo con sus compañeros durante cuatro años. Aunque su vida académica se desarrollará con discreción, contará con seguridad en el campus. Leonor ha sido recibida por autoridades universitarias y ha asistido a la presentación del grado. Su ingreso se formalizó a través del sistema de admisión anticipada, aprovechando su Bachillerato Internacional. La heredera compaginará sus estudios con sus obligaciones reales.

Con gesto sereno, zapatillas de moda y una vestimenta más propia de una universitaria que de una futura reina, la princesa Leonor ha llegado este lunes a su primer día de clase en la Universidad Carlos III de Madrid, donde ha comenzado el grado de Ciencias Políticas. La heredera inicia así una nueva etapa después de tres años de formación militar en los tres Ejércitos —Tierra, Armada y Aire—. Del uniforme a las aulas, de la formación militar a la universidad pública.

La intención es que su llegada se parezca lo máximo posible a la de cualquier otra estudiante que comienza el curso. Desde la Casa del Rey y desde la propia universidad se insiste en la normalidad: Leonor compartirá aulas y currículo con el resto de sus compañeros y durante los próximos cuatro años cursará el mismo grado que ellos.

Pero la normalidad resulta difícil cuando se trata de la futura reina. Varios medios de comunicación se han desplazado hasta el campus de Getafe para seguir sus primeros pasos como universitaria. La princesa ha asegurado que afronta esta nueva etapa "con muchas ganas". Su vida académica se desarrollará con discreción, aunque contará con un dispositivo de seguridad en el campus.

Leonor ha sido recibida por el rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias; la vicerrectora de Estudiantes, Pilar Otero, y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Antonio Descalzo. Arias ha asegurado que la jornada estará marcada por la "máxima normalidad".

La Princesa Leonor saludando a las autoridades de la universidad

Después de la bienvenida, Leonor se ha incorporado a la presentación del grado de Ciencias Políticas. Su primera clase será de Teoría del Derecho, impartida por el profesor Rafael de Asís, discípulo de Gregorio Peces-Barba, rector fundador de la universidad.

Durante los próximos cuatro años, la princesa cursará el mismo plan de estudios que el resto de sus compañeros. Tendrá que compaginar las clases y la vida universitaria con sus obligaciones como heredera de la Corona, aunque, previsiblemente, su agenda institucional tendrá todavía un peso limitado durante esta etapa.

Su recorrido académico guarda algunas similitudes con el de su padre, aunque también presenta diferencias. Felipe VI estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y completó después su formación con varias asignaturas de Ciencias Económicas. Leonor, por su parte, podría recibir formación complementaria en materias específicas, especialmente relacionadas con el Derecho, y no se descarta que, una vez finalizado el grado, continúe sus estudios con un máster en el extranjero, siguiendo también el precedente del actual monarca.

Su llegada a la universidad tampoco ha seguido exactamente el camino de la mayoría de sus compañeros. Leonor cursó el Bachillerato Internacional, por lo que no necesitaba realizar la EBAU ordinaria y pudo optar a las plazas reservadas para alumnos procedentes de esta modalidad.

La princesa formalizó su ingreso a través del sistema de admisión anticipada (early admission), un procedimiento al que recurre un porcentaje reducido de estudiantes de la Universidad Carlos III y que cuenta, además, con una elevada presencia de alumnos internacionales. Según informó Zarzuela, su expediente obtuvo la resolución favorable del Comité de Evaluación, que tuvo en cuenta tanto su trayectoria académica como sus calificaciones.

Para quienes accedieron al grado de Ciencias Políticas por la vía ordinaria, la nota de corte de la UC3M se situó este curso en 10,728 puntos, frente al 9,542 del año anterior. El incremento fue de 1,19 puntos.

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