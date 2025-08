Russell responde a la posible llegada de Verstappen a Mercedes: "No me quita el sueño..."

La 'silly season' de la Fórmula 1 suele ser la comidilla habitual de todos los aficionados a este deportes a estas alturas de año. El quién ocupará cada asiento el año que viene suele ser un tema de conversación habitual, más aún cuando la próxima temporada cambian las reglas del juego...

Uno de los nombres que más ha resonado durante los últimos meses ha sido el de Max Verstappen. El piloto neerlandés ya no tiene un Red Bull tan dominador como las últimas tres temporadas. Esto, sumado a su mala relación con el ya ex jefe de Red Bull, Christian Horner, hicieron saltar todos los rumores acerca de su salida de la marca.

La escudería por excelencia en la que podría recaer el tetracampeón del mundo es Mercedes. A Toto Wolff ya se le escapó hace unos años, por lo que no parecía descabellado. El único problema era la actual dupla de pilotos de Mercedes, con George Russell y Kimi Antonelli.

“Tengo que ser como George Russell, tienes que seguir lo que crees. Y creo que seré campeón del mundo. Y sé que le gané a Lewis Hamilton dos de las tres temporadas cuando fuimos compañeros de equipo”, señaló Russell ante los rumores.

“El tema de Verstappen no me importa, no me quita el sueño. Una vez que bajo mi visera, corro contra todos de la misma manera. En Qatar reaccioné de esa manera porque él se comportó así conmigo, así que me defendí. No deberías dejar que la gente te pisotee. No soy de los que crean conflictos, pero si me atacan, no me quedo ahí parado sin hacer nada”, añadió.

“No me siento infravalorado, quién sabe. No tengo nada que demostrar, he ganado en todos los campeonatos en los que he competido, F4, F3 y F2 como debutante. Siempre he vencido a todos mis compañeros de equipo excepto en una ocasión. Otros pilotos increíbles, como Leclerc, están en la misma situación”, concluyó en unas declaraciones recogidas por 'Car and Driver'.