Un profesor descolgado de un puente y una acampada en Valencia: día 25 de una huelga docente que no parece tener fin

Varias personas durante una manifestación por la educación pública y sus mejoras en Valencia.

Los detalles La Conselleria de Educación ha cifrado en un 14,10% el seguimiento este jueves de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad Valenciana.

La Conselleria de Educación ha informado que el seguimiento de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad Valenciana ha alcanzado un 14,10% tras 25 días. En Castellón, el seguimiento fue del 16,13%, en Alicante del 8,38% y en Valencia del 18,36%. Un profesor protagonizó una protesta impactante al colgarse de un puente en Elche, Alicante, para exigir avances en las negociaciones, mientras que las manifestaciones continúan en diversas localidades. Las organizaciones convocantes critican la falta de respuesta de la Administración a sus demandas laborales y de funcionamiento del sistema educativo.

La Conselleria de Educación ha cifrado en un 14,10% el seguimiento este jueves de la huelga indefinida en la enseñanza pública no universitaria de la Comunidad Valenciana, que cumple ya 25 días. Esta jornada se ha visto marcada por la impactante reivindicación de un profesor que se ha colgado de un puente para reclamar avances en las conversaciones de un acuerdo que aún no se ha alcanzado, además de la acampada, en la que participan manifestantes, que suma su tercera noche consecutiva en la Plaza de la Virgen de Valencia.

Por provincias, en Castellón el parón ha sido secundado por el 16,13% del profesorado; en Alicante ha alcanzado un seguimiento del 8,38% y en Valencia, del 18,36%, de acuerdo a los datos facilitados por el departamento de Campanar.

El conflicto educativo continúa sin visos de solución después de casi tres semanas de movilizaciones. Los representantes del profesorado y la Administración autonómica siguen sin acercar posiciones, una situación que mantiene abierta la huelga.

Mientras las negociaciones permanecen bloqueadas, las protestas han seguido desarrollándose en distintos puntos de la Comunidad Valenciana. Una de las acciones más llamativas de la jornada se ha producido en Elche, Alicante, donde un docente ha protagonizado una protesta individual para reclamar avances en las conversaciones por un posible acuerdo.

El profesor ha permanecido suspendido mediante un sistema de seguridad desde un puente. La acción, iniciada durante la mañana de este jueves, buscaba visibilizar el malestar de parte del colectivo docente ante la falta de acuerdo tras varias semanas.

Durante la protesta, el docente exhibió una pancarta con mensajes en defensa de la enseñanza pública y contó con el respaldo de varios compañeros que se encontraban en este puente. Así, la actuación obligó a intervenir a la Policía Local, que restringió temporalmente el acceso a la infraestructura por motivos de seguridad.

Las organizaciones convocantes sostienen que las reivindicaciones que motivaron el inicio de la huelga siguen sin obtener respuesta suficiente por parte de la Administración educativa. Profesores exigen mejoras relacionadas con sus condiciones laborales y diferentes aspectos vinculados al funcionamiento del sistema educativo valenciano.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.