La jueza pide más pruebas contra Jonathan Andic: del análisis de su móvil al interrogatorio de la terapeuta familiar

Los detalles Quiere saber si al hijo del fundador de Mango le robaron de verdad el móvil durante un viaje a Ecuador y qué sabe la terapeuta que trata a la familia Andic sobre la verdadera relación entre padre e hijo antes del suceso.

La jueza del caso Andic, que investiga la muerte del fundador de Mango, ha solicitado más pruebas contra Jonathan Andic, quien fue liberado tras pagar una fianza. La defensa de Jonathan sostiene que su padre tropezó varias veces antes de la caída fatal. La jueza insiste en analizar los móviles, ya que Jonathan alegó que le robaron el suyo en Ecuador sin haber hecho copia de seguridad. Se le ha pedido demostrar el robo y se solicitó a la compañía telefónica un registro de llamadas y mensajes. La jueza también investiga la implicación de la psicóloga familiar, quien podría conocer la relación real entre padre e hijo.

La jueza del caso Andic, el que investiga la muerte del fundador de Mango, ha pedido este miércoles más pruebas incriminatorias contra Jonathan Andic, dos semanas después de quedar en libertad tras pagar un millón de euros de fianza. Pese a ello, el hijo de la víctima y principal acusado por su muerte sigue con su estrategia de defensa: que su padre había tropezado más veces antes de la caída mortal.

Así, la jueza ha apostado por no rebajar la presión y en insistir en el análisis de los teléfonos móviles, considerados los grandes chivatos en este tipo de sucesos o crímenes.

Hay que recordar que Jonathan Andic alegó que le habían robado su móvil en Ecuador, seis meses después de los hechos. Además, siempre ha mantenido que nunca hizo una copia de seguridad del contenido del mismo. Pero a la jueza no le vale esta explicación.

Por ello, ha pedido que Jonathan Andic demuestre que ese robo fue real y si lo denunció o no. La jueza también ha reclamado a la compañía telefónica un registro de todas las llamadas y mensajes que se hicieron los días anteriores y posteriores a ese viaje de marzo de 2025 a Ecuador. Lo mismo, para las llamadas y textos que pudo enviar justo después del suceso en el que murió su padre, tras el 14 de diciembre del 2024.

El interés de las llamadas y la terapeuta

La jueza busca la mayor precisión posible y rellenar las lagunas del caso. Por eso, considera esencial saber con quién habló Jonathan Andic en esos momentos. Sobre todo, porque Jonathan Andic llamó cinco minutos antes a la pareja de su padre que a Emergencias.

Pero también quiere saber si existe una tercera persona implicada directa o indirectamente en los hechos. Y aquí, la jueza se moja un poco más al pedir expresamente saber si la psicóloga familiar de los Andic ha tenido algo que ver con la muerte del patriarca.

De entrada, esta terapeuta podría ser la persona que más sabe de la verdadera relación entre padre e hijo. Si era una mala relación, como aseguran los Mossos; o si se llevaban mejor que nunca, como alega Jonathan Andic.

Al ser la terapeuta familiar, trata a todo el núcleo Andic. Precisamente, consta que sirvió de mediadora en un momento clave para los investigadores: cuando Jonathan se entera de que su padre quería crear una fundación que, apuntan, podía afectar a su herencia.

Aunque también está por ver qué le contará la psicóloga a la jueza, sin romper el secreto profesional.

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