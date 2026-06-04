Leire Díez presumía de tener una "confianza" con la directora de la Guardia Civil que su entorno niega: las versiones contrarias de la UCO y el Gobierno

Entre líneas Las revelaciones de la UCO sobre las reuniones entre la fontanera y Mercedes González ponen en duda el poder real de Leire en la cúpula de la Guardia Civil.

La relación entre Leire Díez y Mercedes González, directora de la Guardia Civil, ha generado controversia debido a presuntas presiones para desestabilizar causas judiciales contrarias al PSOE. Aunque ambas partes reconocen encuentros, difieren en su naturaleza. Leire presumía de su "confianza" con González, pero fuentes de la Guardia Civil aseguran que su contacto fue "puntual". Sin embargo, la UCO ha identificado al menos tres reuniones tras el nombramiento de González, todas cerca de la Dirección General. Además, se descubrió que Leire tenía el contacto de González desde 2022, lo que contradice sus declaraciones. A pesar de las acusaciones, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene su confianza en González.

La relación entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y las presuntas presiones contra la UCO en el marco de la trama para "desestabilizar" causas judiciales contrarias al PSOE han puesto el foco mediático al Instituto Armado.

Las versiones sobre este vínculo del entorno de González y el informe de la UCO difieren en prácticamente todo, excepto en una cosa: ambos reconocen que la directora de la benemérita y la fontanera del PSOE se reunieron en varias ocasiones. No obstante, quedan muchas dudas sobre la influencia real que podría haber tenido Leire en la directora.

La fontanera presumía de su "confianza" con González. "Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil", le dijo al capitán de la benemérita Juan Yepes, según revela una grabación a la que ha tenido acceso la UCO. En esa conversación, la fontanera insistía en que González "es de mi confianza".

Sin embargo, fuentes de la Guardia Civil han insistido en que "no son amigas del alma" y que habían mantenido un contacto "puntual" cuando González era delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, no cuando ya ejercía de directora general.

Reuniones tras el nombramiento

Según las pruebas de la UCO, eso sería mentira, ya que los agentes han localizado al menos tres reuniones posteriores a su nombramiento. Además, todas ellas tuvieron lugar en las inmediaciones de la Dirección General de la Guardia Civil, en Madrid, según revela la geolocalización del móvil de Leire. El día de la reunión la situaba a solo unos 300 metros del edificio de la benemérita, donde además hay una cafetería.

Distancia entre la Dirección General de la Guardia Civil y el lugar donde se reunieron Leire Díez y Mercedes González

La primera reunión fue el 30 de septiembre de 2024, pocos días después del nombramiento de González. La segunda reunión, unos meses después, el 20 de diciembre de ese año, y supuestamente en el mismo lugar que la primera, una cafetería cercana a la sede de la Guardia Civil.

La prueba sería un correo del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, a Leire: "He recibido esta multa por parking tuyo en la calle Julia Romea. Creo que es de cuando fuiste a reunirte con la Directora General de la GC. Lo pago con descuento?", escribió Fernández.

La multa, también incluida en el informe y que coincide con la fecha de la reunión, se debió a que Leire estacionó en un lugar prohibido.

Tenía su contacto desde 2022

Los investigadores apuntan a que Leire Díez puso en marcha una supuesta operación contra la UCO y, para ello, optó por una vía clara: una relación con la directora general de la Guardia Civil. Sin embargo, en una declaración de noviembre de 2025, la fontanera negó conocer a González. "Yo no tengo el contacto directo de esta mujer y no sé si ella tiene el mío", aseguró.

Además de las reuniones, la UCO desmonta esta afirmación de la fontanera y expone en su informe que tenía el contacto de González desde 2022.

Los investigadores recogen un tercer encuentro entre ambas, el 2 de abril de 2025, que habría sido confirmado por la propia Leire. "Ayer no estuvo mal la reunión con la directora de la GC... Voy a ver si sigo alimentando esa vía", comentó a Ismael Oliver, primer abogado de Koldo, que le respondió: "Me alegro mucho".

La UCO sostiene en sus informes que Leire habría instigado a Mercedes González a iniciar actuaciones contra la UCO y asegura que, después de sus encuentros, la directora de la Guardia Civil habría activado mensajes temporales en su chat que se borraban automáticamente a las 24 horas.

Pese a estas acusaciones, el ministro del Interior mantiene su confianza en González y Fernando Grande-Marlaska ha insistido este jueves en que lo que le consta de esta información es "la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil".

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