Muere la ilustradora y artista Marjane Satrapi, autora de 'Persépolis', a los 56 años

Marjane Satrapi recibiendo recibiendo el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024, interviene durante la ceremonia de entrega de los 'Premios Princesa de Asturias 2024'

Los detalles Un comunicado de la familia enviado a AFP señala que "Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su marido y el amor de su vida [en abril de 2025]". La artista lleva un tiempo alejada de los medios.

La artista franco-iraní Marjane Satrapi, autora de la novela gráfica autobiográfica 'Persépolis' ha muerto este jueves 4 de junio con 56 años, tal como ha informado su familia y ha adelantado el medio francés France 24.

"Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su marido y el amor de su vida [en abril de 2025]", indica un comunicado de sus allegados enviado a AFP y recogido por este mismo medio.

La artista recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024 y estuvo en Oviedo recogiendo el galardón de manos de la Familia Real en el Teatro Campoamor de la capital asturiana el 25 de octubre de ese mismo año. Aquí, un pequeño fragmento del discurso que pronunció:

"Durante mucho tiempo he creído que la clave para que cualquier ser humano pudiera vivir con dignidad, para que nunca sufriera brutalidad o humillación por su sexo, su etnia o su color, era la educación. ¿Pero no tenía Goebbels un doctorado en filosofía? ¿El Dr. Mengele no había hecho el juramento hipocrático? ¿Estaremos equivocados cuando definimos educación? Quizás antes de educar a nuestros hijos para que tengan éxito económico y social, debiéramos enseñarles que el verdadero éxito radica ante todo en el humanismo".

Para los especialistas que le otorgaron este premio, "Marjane Satrapi es uno de los nombres más destacados del cómic internacional, autora de la que es, para muchos, una de las mejores novelas gráficas jamás publicadas: Persépolis (2000), un relato autobiográfico que narra su infancia y adolescencia en Irán".

En esta obra, cuyos dibujos son en blanco y negro, la autora narra su infancia y adolescencia, creciendo en Teherán durante la Revolución Islámica y la guerra entre Irán e Irak. Tal como señala su sinopsis, una niña, que es ella, observa con asombro las profundas transformaciones que atraviesan tanto su país como su propia familia, al tiempo que se adapta a nuevas imposiciones como el uso del velo. Con un enfoque íntimo y a la vez político, la obra autobiográfica de Marjane Satrapi explora el proceso de madurar en un contexto marcado por la guerra y la represión.

La obra fue adaptada al cine en 2007, dirigida por Vincent Paronnaud y producida por Xavier Rigault y Marc-Antoine Robert y obtuvo el Premio del jurado en el Festival de Cannes 2007.

Su familia la envió fuera de Irán años después de la Revolución de 1979. La joven Marjane terminó sus estudios en el Liceo Francés de Vieja (Austria), pero después regresó a Teherán para estudiar en la escuela de Bellas Artes. En 1994, antes de graduarse, se mudó a Francia, donde ingresó a a Escuela de Artes Decorativas de Estrasburgo. Poco tiempo después le llegaría el éxito con la que es y fue su gran obra: Persépolis, publicada en 2000.

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