Condenado a 101 años por violar a nueve mujeres y detenido de nuevo: volvió a actuar durante un permiso penitenciario

Los detalles Rafael Manzano Salinas, que actualmente tiene 55 años y fue considerado un violador en serie que actuó en Granada, ha atacado recientemente a tres jóvenes de unos 20 años.

Rafael Manzano Salinas, condenado en 2003 a más de 101 años de prisión por delitos sexuales y robos violentos en Granada, ha vuelto a ser detenido 23 años después. Durante un permiso penitenciario, fue acusado de nuevos ataques siguiendo un patrón similar al de hace dos décadas. Las víctimas, tres jóvenes de poco más de 20 años, sufrieron robos y amenazas, y una de ellas fue violada. Este caso reabre el debate sobre la reincidencia de delincuentes sexuales y los permisos de salida. La rápida actuación policial evitó más ataques, destacando la necesidad de revisar las condiciones de estos permisos.

La imagen de Rafael Manzano Salinas esposado vuelve a ocupar titulares más de dos décadas después de su histórica condena. En 2003, la Audiencia Provincial de Granada lo sentenció a 101 años y nueve meses de prisión por una larga cadena de delitos sexuales y robos violentos cometidos contra varias mujeres.

Ahora, 23 años después de aquella fotografía, ha vuelto a ser detenido acusado de nuevos ataques cometidos durante un permiso penitenciario. El caso ha reabierto el debate sobre la reincidencia de determinados delincuentes sexuales y las condiciones bajo las que algunos internos acceden a permisos de salida.

Manzano Salinas, que actualmente tiene 55 años, fue considerado un violador en serie que actuó en Granada. Entre 2001 y 2002 violó a nueve mujeres, intentó agredir sexualmente a otras seis y cometió diversos robos con violencia. Sin embargo, aquellos delitos no fueron los primeros de su historial criminal.

Cuando perpetró esa serie de agresiones ya disfrutaba de permisos penitenciarios concedidos mientras cumplía condena por otras tres violaciones cometidas entre 1992 y 1995, motivo por el que la sentencia dictada en 2003 tuvo en cuenta esa reincidencia.

El tribunal le impuso más de un siglo de prisión por cerca de una treintena de delitos, no obstante, la pena se vio parcialmente reducida por la aplicación de una eximente incompleta derivada de una "anomalía psíquica".

Durante el juicio, el acusado trató además de justificar sus actos alegando que perdía el control cuando consumía alcohol y que después no recordaba lo sucedido. Una explicación que fue rechazada por varias de sus víctimas, que aseguraron que durante las agresiones "ni siquiera olía a alcohol".

Sus últimas víctimas

La reciente detención está relacionada con tres ataques cometidos durante un nuevo permiso penitenciario. Las víctimas son tres jóvenes de poco más de 20 años.

Según la investigación, el presunto agresor repitió un 'modus operandi' muy similar al utilizado hace dos décadas, cuando actuaba de noche, esperaba a sus víctimas en las inmediaciones de sus domicilios y las abordaba en los portales de sus edificios armado con una navaja.

Este hombre robó y amenazó de muerte a las tres jóvenes y a una de ellas la violó. Las otras dos lograron evitar la violación: una de las agresiones se interrumpió tras escucharse un ruido inesperado y otra terminó cuando la víctima comenzó a gritar pidiendo ayuda.

Fuentes policiales destacan que la investigación permitió actuar antes de que se produjeran más ataques. "Gracias a la rápida actuación aún no se había levantado alarma social, pero estamos hablando de que si nos hubiésemos despistado un mes, nos habríamos encontrado con un número elevado de casos", aseguran.

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