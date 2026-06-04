Incomodidad en Ferraz y Moncloa sobre las cloacas: no deciden sobre si querellarse contra los implicados y máxima colaboración con la Justicia

Sí, pero El PSOE considera que, en estos momentos, la investigación está en la fase inicial, por lo que hay que esperar y ver cómo avanza. Eso sí, no descarta querellarse en un futuro contra Santos Cerdán y Leire Díez, pero solo si detectan que se ha producido un perjuicio para la formación.

El PSOE ha calificado de "farsantes", "oportunistas" y "resentidos" a los implicados en una trama que, presuntamente, busca desestabilizar las investigaciones judiciales que afectan al partido, especialmente a Leire Díez y al exsecretario de organización, Santos Cerdán. A pesar del enfado, el partido aún no ha decidido interponer una querella. La dirección del PSOE argumenta que la investigación está en su fase inicial y prefiere esperar. No obstante, no descartan acciones legales futuras si se detecta un perjuicio para el partido. En el Gobierno, la incomodidad es palpable, y mientras algunos ministros prefieren no comentar, otros reiteran su colaboración con la justicia.

"Farsantes", "oportunistas" y "resentidos". El PSOEse refiere así a los miembros de la trama que, presuntamente, buscaban información para desestabilizar las causas e investigaciones judiciales que afectan a los socialistas. Sobre todo, a Leire Díez y a su exsecretario de organización, Santos Cerdán. El enfado es claro y, sin embargo, siguen sin tomar la decisión de querellarse contra ellos.

Si todo es falso y teniendo en cuenta que el sumario de las cloacas del PSOE está dañando y mucho al partido, son muchos los que se preguntan por qué no han dado todavía el paso de acudir a la justicia para demandar.

"No ahora" y "no en este momento". Es la respuesta que le ha dado el PSOE a laSexta. Y es, sin ninguna duda, la mayor contradicción del partido en este asunto. Porque mientras hablan de "falsantes" y de "oportunistas", el PSOE no se va a querellar contra Leire Díez. Tampoco y mucho menos, lo van a hacer contra el que fuera secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán.

Y es que, el PSOE considera que, en estos momentos, la investigación está en la fase inicial, por lo que hay que esperar y ver cómo avanza.

Eso sí, el PSOE no descarta querellarse en un futuro contra Cerdán y Díez, pero solo si detectan que se ha producido un perjuicio para la formación.

Incomodidad absoluta en el Gobierno

En el Gobierno y en el PSOE están muy incómodos con este asunto. Este jueves no han querido pronunciarse ni la vicepresidenta Aagesen ni la ministra Isabel Rodríguez.

Otros ministros sí han optado por repetir el mantra de estos días: el de colaboración con la justicia y confianza en las fuerzas de seguridad. Un mantra único, pero que cada uno repite a su manera. Porque en estos días hemos escuchado a varios socialistas decir frases tan similares. Es el caso del ministro Arcadi España, que asegura: "Colaboración absoluta con cualquier investigación que se esté produciendo".

"La máxima colaboración con la justicia", es lo que ha prometido la ministra de Educación, Milagros Tolón; mientras que Victor Ángel Torres habla de "confianza absoluta en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". Pide que "las investigaciones lleguen hasta el final".

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