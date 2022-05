Es un secreto a voces que Fernando Alonso continuará en Fórmula 1 el próximo año y, además, en Alpine. Tanto el bicampeón del mundo como sus jefes en la escudería, Laurent Rossi y Otmar Szafnauer, así lo han destilado.

En verano, a partir del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone (julio), arrancarán unas negociaciones que casi con toda probabilidad prolongarán la unión entre el asturiano y el equipo de Enstone hasta, mínimo, 2023.

Sin embargo, la idea del ovetense es estar "dos o tres años más" en el 'Gran Circo', pero la sombra de Oscar Piastri, campeón de F3 y F2, en Alpine cada vez es más alargada, aunque todo apunta a que en 2023 se estrenará en Fórmula 1 como cedido (Williams puede ser su destino).

Sobre el futuro del ovetense en F1 ha hablado Pedro Martínez de la Rosa en la presentación del Gran Premio de España 2022 que tendrá lugar el próximo fin de semana en Montmeló.

¿Será 2022 el último año de Alonso en Fórmula 1? El expiloto lo tiene claro e incluso le pone fecha de caducidad: "Me sorprendería mucho, porque tiene 40 años, pero físicamente está impecable. Está haciendo creo de sus mejores carreras. Está en forma y tiene ganas. Fernando aún tiene tres o cuatro años dentro de él".

"Al final, lo que te retira en la Fórmula 1 no es la edad, que también, sino que depende de si has tenido accidentes, de si te has cuidado. Hablando con él, durante las 24 horas del día piensa sólo en Fórmula 1, en karting, en cuatro ruedas... Tenemos tela para muchos años", ha añadido el ahora comentarista de F1.

Fernando no ha arrancado con buen pie la temporada: en las cinco citas que se han consumido del calendario, tan solo ha puntuado en la primera (Baréin), sumando la insignificante cifra de dos unidades en su casillero. En Montmeló, de la mano del paquete de mejoras que traerá Alpine, Alonso confía en revertir su suerte ante su gente.

