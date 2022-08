Stefano Domenicali ha hablado sobre la actualidad del 'Gran Circo'. Han sido varios los temas que ha tratado como el momento actual de la temporada, el calendario del año que viene, la posibilidad de que entren nuevos equipos y fabricantes o incluso la polémica con la carrera del año pasado en Abu Dabi. Además, plantea algo interesante para el futuro de la Fórmula 1, como es que se repartan puntos en los entrenamientos libres.

"Ha sido un inicio de temporada increíble. En cuanto a interés, trascendencia, lo que sucede en la pista y fuera. Deberíamos estar todos orgullosos. Es un momento muy importante para la Fórmula 1 porque hemos regresado a una situación en la que todo el mundo habla de ella. Lo he vivido en las mesas, en montañas o playas, la gente joven habla de la F1 y es una señal", explica.

"Hemos vuelto a la primera fila del deporte, cada vez es más popular y es una referencia para las tecnologías del futuro. Cada vez más gente, y más jóvenes, se interesan por este deporte. No podemos ser complacientes, pero es un gran momento teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo ahora en el planeta", añade.

Domenicali apuesta por un futuro en que se logren puntos en los libres, para mayor entretenimiento: "Son seguramente muy útiles para pilotos e ingenieros, pero no resultan atractivos para los aficionados que quieren otra cosa. Los aficionados quieren ver acción. Es deporte y eso implica batirse por un resultado. No hay test, así que podemos pensar en unos entrenamientos libres el viernes por la mañana y después, cada vez que se sale a pista debe haber recompensas, aunque reservando a la carrera del domingo un rol principal. Habría que dar puntos a las otras acciones en pista".

La rivalidad Red Bull-Ferrari

"Desde la perspectiva comercial, me encantaría ver otra temporada que acabe en la última vuelta de la última carrera. Sería fantástico. Son 80 puntos de ventaja , pero por mi experiencia nunca digas nunca. En 2007, estábamos por detrás (en Ferrari) y nadie esperaba que Kimi ganara el campeonato en Brasil. Red Bull es un equipo fuerte, Mercedes crecerá, pero solo puedo decir, sin entrar en valoraciones, que Ferrari no se debe rendir hasta el último minuto. Puede haber sorpresas, errores, fiabilidad, climatología...", comenta.

Elogia la llegada del formato 'sprint' a MotoGP: "Es bueno que MotoGP explore otro tipo de Gran Premio. Trabajamos para tener seis carreras (al 'sprint') en 2023 y se pueden cambiar detalles en el formato del sprint. Hay detalles que afinar, pero desde la perspectiva del aficionado, cada día que se lucha por algo en la pista es importante".

En cuanto a la llegada de nuevos fabricantes: "El mundo real avanza hacia la hibridación y el combustible sostenible y la F1 es la cima de la innovación, y debe permitir al fabricante progresar en esos ámbitos. No hablamos de la electrificación total, nuestra plataforma permitirá a los fabricantes mostrar que hay otro camino que también será muy relevante. Hay cosas que sucederán muy pronto y no puedo comentar ahora. Y no solo los que ya hemos leído, otros están interesados para el futuro".

"Hay que buscar un equilibrio entre la innovación técnica, la sostenibilidad y sin olvidar que hay que brindar emoción y buenas carreras. Por que si no, no sería F1. Esto afectará la estrategia, con más constructores se puede cambiar por completo el escenario de la F1", añade.

¿Más carreras en 2023?

Sobre el calendario del año que viene, comenta lo siguiente: "24 carreras. Hay discusiones y debe formalizarse en el Consejo Mundial de la FIA. Yo sería prudente ante quienes dicen que este será el último año de Bélgica. Trabajamos y hablamos con otros promotores para ver si están listos en 2023 o más adelante. Pero el equilibrio es encontrar una mezcla entre Europa, Oriente Medio, Asia y América. Siempre hemos dicho que las carreras tradicionales, que sabemos que no brindan el mismo dinero que las otras, serán respetadas".

"Con Bélgica aún hablamos. Tenemos más demanda que oferta, pero hablamos para el futuro con una proposición rotativa para Francia. Las rotaciones no serán para 2023, pero pueden empezar en 2024. Y el calendario de 2024 será diferente porque el Ramadán es en marzo", añade.

No cierra las puertas a Sudáfrica, aunque se complica: "Siempre he dicho que queremos una carrera en África y ahora el lugar más probable es Sudáfrica. Hay discusiones con el promotor y queremos un acuerdo claro y sólido a largo plazo, no queremos ir un año y ya está. La situación llevará tiempo y se aclarará en los próximos días. Queremos ir, pero queremos hacerlo bien".

La polémica con Abu Dabi 2021

Sobre la última carrera de la pasada temporada, dice lo siguiente: "Cuando un árbitro comete un error en una final del Mundial de fútbol, y se pita un penalti, no se daña la reputación del campeonato porque es una situación que puede pasar. La FIA ha tomado medidas. Todas las personas relacionadas con la F1 están completamente capacitadas y también pueden cometer errores".

"Nunca, jamás, pensaré que alguien hace algo a propósito para perjudicar a otro. Si no, no podría estar aquí ahora mismo. Si hubiera sido un suceso tan negativo, no habría tantos asistentes en las carreras de 2022", comenta para cerrar.