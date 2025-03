La respuesta de Lawson a Tsunoda por los rumores del cambio en Red Bull: "Ya le he ganado..."

Es la polémica de lo que va de temporada en la Fórmula 1. Liam Lawson, debutante esta temporada como piloto oficial de Red Bull, podría estar ante sus últimas horas como corredor de la escudería austríaca.

El piloto neozelandés ha sido la gran apuesta del equipo del 'Toro' para esta campaña y los resultados tras estos dos grandes premios ya sitúan a Liam fuera de la escudería. La situación para Lawson es crítica, pero también lo es para Red Bull, que ya tendría elegido sustituto.

Yuki Tsunoda, piloto de Racing Bulls, es el gran candidato a ocupar la vacante que dejaría Liam en caso de salir. El nipón ha demostrado ser rápido en este cominezo de curso y en el GP de Chino no dudó en asegurar que aceptaría el puesto.

Parece que estas declaraciones no sentaron bien a Lawson. El neozelandés ha respondido a Yuki, en unas declaraciones para 'Motorsport', recordándole las ocasiones anteriores en las que le ha ganado: "He competido contra él en categorías inferiores y le he ganado, y también lo hice en la F1. Puede decir lo que quiera".

El Gran Premio de Japón es el límite con el que trabaja Red Bull para decidir qué hacer con Lawson. Está claro que las primeras sensaciones no han sido buenas y todo hace pensar que Tsunoda podría ser el gran favortio para convertirse en el nuevo compañero de Max Verstappen.