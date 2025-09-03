La polémica propuesta del jefe de la F1: ¿Reducir los entrenamientos libres para aumentar la competición?

Stefano Domenicali, jefe de la Fórmula 1, dice que los aficionados a la competición ya no están interesados en tener entrenamientos libres y que se plantean un cambio.

Seguro que estas palabras del jefe de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, no van a gustar nada a los pilotos. Estos siempre han protestado porque los entrenamientos en la competición son escasos. Especialmente en las pretemporadas, donde apenas cuentan con tres jornadas, y también en los fines de semana al sprint. Pues bien, Domenicali quiere reducirlos todavía más.

En una entrevista a 'Motorsport' el jefe del Gran Circo ha dicho que estos entrenamientos no son emocionantes para los aficionados, que no se interesan por ellos, y que deberían aumentar las sesiones de competición.

"Hoy en día los entrenamientos libres son sólo para superespecialistas... el público general está más interesado en la acción de un fin de semana al sprint", explica.

Por ello, su idea sería aumentar las carreras al sprint que hay en el calendario e imitar el programa de MotoGP: en todos los Grandes Premios hay carreras al sprint el sábado y carreras largas el domingo.

"Hay un tema sobre la mesa respecto al futuro del formato que se utilizará en los próximos años, empezando por los fines de semana al sprint. Necesitamos determinar si aumentar estos fines de semana, cómo hacerlo y si utilizar formatos diferentes a los actuales", explica el italiano después del Gran Premio de Países Bajos.

Quiere convencer a los equipos para dar este paso. Y parece que a los que ya ha convencido es a los fans: "Estamos en conversaciones con los equipos para definir el rumbo a seguir. Debo decir que, salvo algunos aficionados veteranos, el público demanda cada vez más los fines de semana al sprint".

"Los promotores están impulsando este formato, y ahora también hay interés por parte de los pilotos", completa.