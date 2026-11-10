Márquez está ganando el mundial mentalmente y no con el físico: "Estaba agotado..."

El piloto de Ducati está a un paso de conquistar su décimo mundial sobre Jorge Martín: le sirve con ganar la sprint de Portimao.

Marc Márquez está a muy pocos puntos de volver a ser campeón. Si gana la sprint de Portugal de este domingo levantará un nuevo título. Pero está siendo realmente duro para él. Sobre todo en lo físico. Ha dicho que este mundial lo está ganando con la cabeza.

Así se expresó Marc en palabras a 'DAZN': "Mentalmente me siento mejor que nunca... si no no sería posible pilotar como lo hago. Pero físicamente estaba completamente agotado".

"Tres carreras seguidas, hemos sufrido mucho este fin de semana. Si te fijas, el viernes por la tarde hacía dos vueltas y paraba. Incluso en el Warm Up he salido más tarde solo para intentar conservar energía para la carrera. Es difícil, pero en el aspecto mental estoy más fuerte que nunca", dice el piloto de Ducati.

Quedan dos carreras, Portugal y Valencia. Y Marc solo piensa en prepararse lo mejor posible para volver a batallar.

"Será entrenar, comer, dormir, entrenar, comer, dormir y concentrado solo en mi prioridad, que es conseguir mi objetivo", cierra Marc.

Está muy cerquita de su décimo título. A una victoria en la sprint del sábado. Y sabe que mentalmente está más preparado que nunca.

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