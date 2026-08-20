La reflexión de Colapinto sobre el odio en redes: "También nos culpo a los pilotos..."

El piloto argentino entiende que algunos compañeros estén cerrando sus perfiles de redes sociales: "Tenemos que poner un límite a esto".

Redes sociales y deporte. Una unión que cada vez se está resquebrajando más. Y es que el odio que reciben algunos deportistas es insoportable. En la Fórmula 1 es un problema que ha llegado a provocar que algunos miembros de la parrilla hayan cerrado sus perfiles.

El piloto argentino Franco Colapinto ha hecho una comentada reflexión sobre este asunto: ha pedido poner límites, pero también a sus compañeros de profesión que no alimenten este odio.

Así lo dice en 'Motorsport' antes del Gran Premio de Países Bajos de este fin de semana: "Lamentablemente así es la sociedad hoy en día. Y eso es algo sobre lo que, creo, nosotros como deportistas tenemos que hablar un poco más alto y poner un límite".

"Como pilotos, tenemos que ayudar a la gente a entender cuánto pueden afectar sus palabras a los demás. Creo que nunca lo han sentido en sus vidas porque nunca recibieron esos mensajes, o probablemente piensan que, de todos modos, nosotros nunca los leemos. Hemos llegado a la situación en la que la mayoría de deportistas están borrando sus redes sociales. Creo que, como seres humanos, tenemos que ser mucho más conscientes del efecto que tienen nuestras palabras", expresa el piloto de Alpine.

No se corta y señala que a veces los pilotos no ayudan: "Por mi parte, también nos culpo un poco a nosotros como pilotos, porque a veces hablamos en los medios de una manera en la que no pensamos en la fuerza que tienen nuestras palabras".

De esta manera Colapinto ha pedido que cesen los ataques de odio que en numerosas ocasiones se ven por parte de aficionados a la Fórmula 1. Y también ha aprovechado para pedir a sus compañeros de parrilla que midan sus palabras ante la prensa.

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