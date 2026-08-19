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"Su padre ha hecho un gran trabajo, pero..."

Una exnúmero uno pide a Rafa Jódar que fiche a Juan Carlos Ferrero

Rennae Stubbs considera que el exentrenador de Carlos Alcaraz podría ayudarle a "aportar esa dimensión extra sobre cómo manejar emocionalmente la semifinal y la final".

La respuesta de Rafa Jódar al ser preguntado por Juan Carlos Ferrero como su futuro entrenador La respuesta de Rafa Jódar al ser preguntado por Juan Carlos Ferrero como su futuro entrenadorPROPIO

Rennae Stubbs ha analizado la derrota de Rafa Jódar en octavos de final del Masters 1000 Cincinnati ante Flavio Cobolli en su podcast.

A pesar de que la evolución del de Leganés esté siendo meteórica y ya sea número 11 del mundo y número 7 de la Race, la exnúmero uno en dobles considera que le falta algo en su equipo.

Cabe recordar que Jódar únicamente cuenta con su padre en el box, y Stubbs cree que una figura como la de Juan Carlos Ferrero le podría ayudar.

"Tal vez pueda añadir alguien a su equipo que pueda sumar, como Juan Carlos Ferrero. Alguien que pueda aportar esa dimensión extra sobre cómo manejar emocionalmente la semifinal y la final", ha señalado sobre el exentrenador de Carlos Alcaraz.

"Su padre ha hecho un gran trabajo y es una persona encantadora, pero dar el siguiente paso para ganar los títulos más importantes no será tarea fácil", ha zanjado. Veremos si Jódar cambia de planes de cara a 2027.

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