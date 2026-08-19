Una exnúmero uno pide a Rafa Jódar que fiche a Juan Carlos Ferrero

La respuesta de Rafa Jódar al ser preguntado por Juan Carlos Ferrero como su futuro entrenador

Rennae Stubbs considera que el exentrenador de Carlos Alcaraz podría ayudarle a "aportar esa dimensión extra sobre cómo manejar emocionalmente la semifinal y la final".

"Su padre ha hecho un gran trabajo, pero..."

Rennae Stubbs ha analizado la derrota de Rafa Jódar en octavos de final del Masters 1000 Cincinnati ante Flavio Cobolli en su podcast.

A pesar de que la evolución del de Leganés esté siendo meteórica y ya sea número 11 del mundo y número 7 de la Race, la exnúmero uno en dobles considera que le falta algo en su equipo.

Cabe recordar que Jódar únicamente cuenta con su padre en el box, y Stubbs cree que una figura como la de Juan Carlos Ferrero le podría ayudar.

"Tal vez pueda añadir alguien a su equipo que pueda sumar, como Juan Carlos Ferrero. Alguien que pueda aportar esa dimensión extra sobre cómo manejar emocionalmente la semifinal y la final", ha señalado sobre el exentrenador de Carlos Alcaraz.

"Su padre ha hecho un gran trabajo y es una persona encantadora, pero dar el siguiente paso para ganar los títulos más importantes no será tarea fácil", ha zanjado. Veremos si Jódar cambia de planes de cara a 2027.