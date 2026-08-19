Crece la natalidad en España por segundo año consecutivo: diferencias territoriales, repunte de madres mayores de 40 y más niños que niñas

Las cifras En concreto, han nacido 1.600 bebés más en los seis primeros meses de 2026, respecto a los alumbrados en el mismo periodo de 2025.

La natalidad aumenta en España por segundo año consecutivo. Una buenísima noticia porque llevábamos diez años de caída. Para que nos hagamos una idea: en los primeros seis meses de 2025 nacieron 155.000 niños y niñas; frente a este año en el que, de enero a junio, han nacido 1.600 bebés más (156.887, en total).

No obstante, este repunte no afecta de la misma forma a todo el territorio, pues existen grandes diferencias entre comunidades autónomas. Por ejemplo, aumentan los nacimientos en Andalucía (0,95%), Asturias (2,13%), Castilla y León (2,19%), Madrid (0,19%), La Rioja (0,17%), Región de Murcia (4,36%) y Comunitat Valenciana (4,42%). Todas ellas regiones en las que se ha notado el incremento, con 17.700 niños más.

Regiones en las que sube la natalidad en España durante el primer trimestre de 2026.

La otra cara de la moneda se encuentra en aquellas comunidades en las que la natalidad ha disminuido, como son Baleares (-0,58%), Canarias (-1,43%), Cantabria (-0,77%), Castilla-La Mancha (-0,9%), Extremadura (-0,71%), País Vasco (-0,81%) y Galicia (-3,68%). Precisamente, en esta última es donde se observa una mayor caída, con una bajada de más de tres puntos respecto al año anterior.

Regiones en las que baja la natalidad en España durante el primer trimestre de 2026.

Se trata de unas nuevas cifras ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), de las que también se desprende otro dato demográfico curioso: durante el pasado mes de junio, el último del que hay registros, hubo más mujeres que fueron madres siendo mayores de 40 años que menores de 25. En concreto, 1.000 nacimientos más. Ahora bien, el grueso se concentra en las madres entre 30 y 39 años.

Durante los primeros seis meses de 2026, han nacido en España más niños que niñas.

Por otro lado, y en base a esta nueva estadística del INE, en España, durante el periodo especificado en las líneas superiores, han nacido más niños que niñas. En concreto, 4.000 hombres más que mujeres.

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