A pesar de quedar segundo en el Mundial de Pilotos en 2023, que Max Verstappen doblara en puntos a 'Checo' Pérez no sentó nada bien en el seno de Red Bull.

De hecho, se elucubró con la posibilidad de que Daniel Ricciardo supliera al mexicano, pero desde Milton Keynes quisieron dar una última oportunidad al azteca en 2024.

Además del australiano, Yuki Tsunoda y Liam Lawson también pelean por conducir el coche más dominante de la parrilla... y ya miran a 2025.

Christian Horner, jefe de Red Bull, ha hablado sobre 'Checo' en declaraciones a la F1 y ha explicado que "todo dependerá de lo que haga durante la próxima campaña".

"Estamos en una posición privilegiada para no tener prisa. Contamos con muchas posibilidades. En un principio, Checo es a quien apoyamos, de hecho, es nuestro piloto para 2024. Si hace un gran trabajo este año, no hay razón para no ampliar su vinculación con nosotros hasta 2025", ha señalado.

"Lo bueno para nosotros es que tenemos opciones tanto fuera como dentro del equipo. Así que mientras el coche sea competitivo, estaremos en una situación ventajosa para decidir con calma qué queremos hacer", ha añadido.

Eso sí, Horner ha señalado directamente qué debe mejorar Pérez si no quiere ser cesado a final de temporada: su clasificación.

"Lógicamente queremos que nuestros dos coches estén lo más cerca posible. Checo ha sido muy fuerte en ritmo de carrera y en muchos domingos. Lo que debe mejorar es su rendimiento en la clasificación. En eso se tiene que centrar. Es muy consciente de que tiene que mejorar su posición media en clasificación para no tener que salir desde tan atrás. Checo sabe que es crucial para él ser más fuerte en las qualy", ha zanjado.