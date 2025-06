Red Bull se rinde a la cruda realidad: Verstappen no será campeón del mundo en 2025

La carrera de Max Verstappen en Austria acabó demasiado pronto y su lucha por conseguir el título, también. Un error del Mercedes de Kimi Antonelli propició un accidente que dejó a los dos pilotos, que hicieron podio enCanadá, fuera de combate.

Con el doblete de Oscar Piastri y Lando Norris, la distancia en el Mundial comienza a ser insalvable. En el seno de Red Bull son conscientes de ello por lo dicho por el asesor ejecutivo de la marca austriaca, Helmut Marko.

"Tenemos algunas actualizaciones para las próximas dos carreras, pero esta fue una actuación que, casi diría que sí, nos obliga a dar por perdido el mundial", ha reconocido Marko en declaraciones realizadas en la televisión austriaca 'ORF'.

El dirigente austriaco apunta a dos principales razones para no creer en una remontada que de producirse sería histórica: "Desafortunadamente, son ambas cosas, la diferencia de rendimiento y el margen de 60 puntos, que es casi equivalente a tres victorias de carrera. Eso es increíblemente difícil de recuperar".

El nulo optimismo en Milton Keynes reside en la superioridad que se ve por la factoría de Woking. El asesor apunta a que los británicos han sido primer equipo en la gran mayoría de carreras: "Sólo tuvieron un bajón en Canadá, cuando necesitaron piezas nuevas. No podemos confiar en que eso vuelva a ocurrir. Así que no, no tiene buena pinta".

Horner se rinde ante McLaren

El jefe de Red Bull, Christian Horner, fue tajante a la hora de hablar de los objetivos de 2025, según recoge 'Motorsport': "Ni siquiera pensamos en los campeonatos, sólo nos centramos en la próxima carrera en Silverstone y en lo que podemos conseguir allí".

El británico tendió la mano aMcLaren por el "gran trabajo" realizado en estos últimos dos años y reivindicó a su grupo de ingenieros, alabando sus éxitos: "Estamos comprometidos por algunas de las herramientas que tenemos, pero es el mismo grupo fundamental de personas que hace 18 meses había diseñado un coche que ganó casi todos los grandes premios".