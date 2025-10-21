Red Bull, más duro que nunca con Yuki Tsunoda: "El problema..."

Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, desvela que la decisión sobre el segundo piloto llegará ya la semana que viene.

Ni las mejoras de Yuki Tsunoda en las últimas pruebas están convenciendo a Red Bull. Siguen buscando opciones para ese segundo asiento y parece que el japonés tiene las de perder. Todo apunta que será el jovencísimo Isack Hadjar el que se quede con ese hueco de cara a 2026.

Y más después de las últimas palabras de Helmut Marko, el que toma las decisiones en la escudería, sobre Yuki. Dijo este fin de semana después del Gran Premio de Estados Unidos que sabían cuál era el problema: "Es el piloto". El ataque más duro que ha recibido nunca el compañero de Max Verstappen.

También ha desvelado que tomarán una decisión sobre el futuro en apenas unos días: "Después de México tomaremos una decisión sobre quién será el compañero de Max en 2026".

Con Tsunoda casi sentenciado, la oportunidad es ahora para Hadjar. Sabe que el reto es inmenso. En esta misma temporada Red Bull ya 'trituró' a un Liam Lawson que apenas duró un puñado de carreras.

Ser compañero de Max Verstappen no es fácil. Mientras que él lucha por el mundial de pilotos contra Oscar Piastri y Lando Norris, los dos McLaren, sus compañeros tienen que sufrir para entrar en los puntos.

Red Bull ha ido de menos a más este curso, pero sólo el neerlandés ha conseguido sacar el máximo al coche. Por eso es cuatro veces campeón de la Fórmula 1, claro.