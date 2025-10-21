Ahora

'Jugones'

El revelador silencio de Fernando Alonso por radio ante el mensaje de Aston Martin

Su ingeniero de pista le comunicó que acababa de ser décimo en el Gran Premio de Estados Unidos... pero no respondió.

Fernando Alonso en el GP de SingapurFernando Alonso en el GP de SingapurGetty

Fernando Alonso no está para bromas. Esta fue su radio cuando Aston Martin le felicitó por quedar décimo en el Gran Premio de Estados Unidos.

"Bandera a cuadros. Bien hecho, décimo...", le decía su ingeniero de pista.

Pero Fernando no respondió. Silencio total ante ese mensaje. Estaba claro que no estaba nada contento con el ritmo que había tenido el coche verde este fin de semana en la cita de Austin.

Las 6 de laSexta

  1. El Govern de Mazón bloqueó durante un año 12 millones de euros recaudados en un fondo solidario para los afectados para la DANA
  2. Aldama traslada al Supremo que entregó 20.000 euros en metálico a Ábalos para comprar un local en Valencia
  3. Amama denuncia ante la Fiscalía el presunto borrado de informes de mamografías: "Puede existir ocultación de pruebas"
  4. Sarkozy ingresa en la prisión de La Santé tras su condena a cinco años de cárcel
  5. Tres ancianos compartiendo piso en 2055, el indignante anuncio del Ministerio de Vivienda que ha despertado las críticas
  6. El Ayuntamiento de Madrid estudia si Rosalía tenía permisos para la presentación de su disco en Callao