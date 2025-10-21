El revelador silencio de Fernando Alonso por radio ante el mensaje de Aston Martin

Fernando Alonso en el GP de Singapur

Su ingeniero de pista le comunicó que acababa de ser décimo en el Gran Premio de Estados Unidos... pero no respondió.

Fernando Alonso no está para bromas. Esta fue su radio cuando Aston Martin le felicitó por quedar décimo en el Gran Premio de Estados Unidos.

"Bandera a cuadros. Bien hecho, décimo...", le decía su ingeniero de pista.

Pero Fernando no respondió. Silencio total ante ese mensaje. Estaba claro que no estaba nada contento con el ritmo que había tenido el coche verde este fin de semana en la cita de Austin.