Además de por conocer la apariencia del RB20, uno de los grandes alicientes de la presentación del nuevo monoplaza del vigente campeón de Fórmula 1 es saber si se anunciará alguna decisión sobre el 'caso Horner'.

Cabe recordar que la semana pasada salió a la luz una denuncia de una empleada de la escudería por presunto comportamiento inapropiado de su jefe.

El equipo austriaco abrió una investigación que aún no ha finalizado e incluso Bernie Ecclestonele ha aconsejado a Horner que dimita.

Sobre el futuro del británico le han preguntado a Helmut Marko en una entrevista en 'OE24'.

El asesor de los de las bebidas ha preferido mantener silencio: "No puedo decirte nada sobre este tema. Mientras la investigación esté en curso o no haya resultados, no sabrán nada de mí. Este es un proceso que está en marcha".

"Espero que podamos controlar rápidamente nuestras turbulencias. Por suerte, nuestro coche está listo y nosotros estamos bien preparados", ha añadido el austriaco.