Charles Leclerc no tiene otra opción que seguir en Ferrari. Es la opinión de Damon Hill, ex piloto de Fórmula 1 y campeón del mundo en 1996. El británico cree que ninguno de los equipos de la parte alta de la tabla está interesado en incorporar al monegasco, por lo que no tendría otra opción que continuar vistiendo de rojo.

Leclerc llegó a Ferrari en 2019, después de asombrar a todo el 'paddock' en su temporada de debut con Alfa Romeo. En su primer año con el equipo de Maranello logró dos victorias y batió a Sebastian Vettel, que hasta ese momento era el líder indiscutible de Ferrari.

La gran sensación que causó al entonces jefe de equipo, Mattia Binotto, hizo que a finales de 2019 renovase por cinco temporadas, hasta 2024, convirtiéndose en el contrato más largo de la historia de Ferrari.

Faltando año y medio para terminar su vinculación con la 'Scuderia', diversos rumores han situado a Leclerc fuera del equipo italiano. Su entorno ha dejado caer que el piloto no estaría contento con el rendimiento del SF-23 y que estaría dispuesto a poner rumbo a Mercedes si Lewis Hamilton se retirase.

Sin embargo, todo apunta a que el siete veces campeón del mundo va a continuar en el equipo de la estrella, lo cual forzaría a Leclerc a renovar con Ferrari. Así lo ve Damon Hill, que cree que ninguno de los equipos punteros estaría interesado en incorporar al monegasco.

"Si miramos los equipos 'top' nos daremos cuenta que muy posiblemente seguirán con los mismos pilotos. No creo que Leclerc pueda cambiarse a uno de ellos. ¿Red Bull?, no tengo ninguna duda en decir que no tiene ninguna posibilidad. ¿Mercedes?, Toto Wolff continuará con Hamilton hasta que éste decida retirarse. Así que creo que no tiene otra salida que Ferrari", ha asegurado Hill en declaraciones recogidas por 'Soymotor'.

A pesar de ello, Hill cree que Leclerc podría hartarse y buscar una salida: "La opción más clara para él es seguir en Ferrari… aunque si el coche no mejora, seguramente comenzará a mirar alrededor".

De hecho, el ex piloto británico asegura que la espiral negativa en la que ha entrado Ferrari está lastrando al monegasco: "Pienso que Charles está bloqueado por Ferrari. Algunas veces ha brillado, pero esto no ha sido suficiente para poder luchar por los títulos con continuidad. Y por otra parte continúa cometiendo errores, incluso en Clasificación".

Charles Leclerc se encuentra en una encrucijada sin escapatoria. Red Bull, Mercedes y Aston Martin tienen cubiertos sus asientos con pilotos de primer nivel, por lo que no tienen alicientes para intentar fichar al monegasco, por lo que es probable que no le quede otra opción que negociar la renovación con Ferrari.