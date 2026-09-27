Red Bull apoya la propuesta de Alonso para cambiar la Fórmula 1: "Es precisamente..."

Lauent Mekies, jefe de la escudería, reconoce que la prioridad es que los pilotos puedan rendir al 100% y respalda las ideas de Max y de Fernando para que eso ocurra.

Fernando Alonso está muy descontento con la llegada de la nueva Fórmula 1 este 2026. El asturiano ha expresado desde el primer momento lo poco que difruta pilotando esta generación de coche. Algo muy parecido le ha pasado a Max Verstappen.

El neerlandés ha sido incluso más contundente que Fernando a la hora de valorar las nuevas reglas. Max llegó incluso a plantearse dejar la Fórmula 1 a principios de temporada, según informaron varios medios de Países Bajos.

Verstappen y Alonso son dos pilotos con mucho peso en el 'paddock'. Seis mundiales dan para tener mucha voz pero es una incógnita si sus quejas serán suficiente como para de verdad provocar el cambio que proponen de cara a 2027.

Laurent Mekies, jefe de Red Bull, ha sido claro sobre ayudar a los pilotos a que se sientan más cómodos. El directivo respalda lo que dicen Alonso y Verstappen y asegura que apoyarán como escudería cualquier medida que haga sentirse mejor a los pilotos.

"Respaldaremos cualquier ajuste adicional si se llega a un acuerdo y si ello implica que los pilotos puedan darlo todo tanto en qualy como en carrera. Creo que eso es precisamente lo que Fernando y Max buscaban", asegura Mekies en declaraciones para 'Racing News'.

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