Andalucía activa la emergencia por el incendio de Igualeja (Málaga) y confina el municipio

Los detalles Durante la madrugada también se ha procedido al desalojo preventivo de una vivienda en la que se encontraban tres personas. Emergencias Andalucía ha informado de que los vecinos de Igualeja deben permanecer confinados y mantener cerradas puertas y ventanas para evitar la entrada de humo en sus viviendas.

La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia operativa 1 debido a un incendio forestal en Igualeja, Málaga, que ha llevado al confinamiento de la población y al cierre de la carretera MA-7304. El consejero Antonio Sanz ha instado a seguir las indicaciones de emergencia. Como medida preventiva, se ha desalojado una vivienda y se recomienda no desplazarse por la zona afectada. El dispositivo de extinción incluye 140 bomberos forestales, una brigada BRICA, técnicos y equipos logísticos, además de siete autobombas y medios aéreos que se incorporarán durante la mañana. Las condiciones meteorológicas dificultan los trabajos.

La Junta de Andalucía ha activado esta madrugada la fase de emergencia, en situación operativa 1, ante la evolución del incendio forestal declarado en el término municipal de Igualeja (Málaga), donde se ha decretado el confinamiento de la población y se ha cortado al tráfico la carretera MA-7304.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado en la red social X de la activación de esta fase de emergencia ante la evolución del incendio y ha pedido a la población que siga las indicaciones de los servicios de emergencia.

Como medida preventiva se ha ordenado el confinamiento de Igualeja, permanece cortada totalmente al tráfico la carretera MA-7304 entre los puntos kilométricos 0 y 7, en Parauta, y también está interrumpido el tráfico en la carretera del Coto -que enlaza la MA-7300 con la A-397- debido a los trabajos de extinción.

Durante la madrugada también se ha procedido al desalojo preventivo de una vivienda en la que se encontraban tres personas. Emergencias Andalucía ha informado de que los vecinos de Igualeja deben permanecer confinados y mantener cerradas puertas y ventanas para evitar la entrada de humo en sus viviendas.

También se recomienda evitar cualquier desplazamiento por la zona afectada, no acercarse al incendio y mantener las vías libres para facilitar el movimiento de los vehículos de emergencia.

140 bomberos forestales desplegados

La Junta ha detallado en un comunicado que el fuego se declaró a las 22:19 horas del sábado en las proximidades del paraje Mirador de Igualeja, donde se movilizaron efectivos del Plan Infoca, un dispositivo que se ha ido ampliando en función de la evolución del fuego.

Según la última información proporcionada por el Plan Infoca, en el dispositivo participan 140 bomberos forestales, una Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRICA), cuatro técnicos de operaciones (TOP), un técnico de extinción (TEX), un subdirector del Centro Operativo Provincial (COP), dos técnicos de logística, dos agentes de medio ambiente y un Equipo de Mando (EMIF).

El operativo se completa con siete autobombas, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), una unidad de medios aéreos (MOT), una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y una Unidad de Sistemas de Emergencias-Drones (USISEM).

A lo largo de la mañana se van a incorporar de forma escalonada nueve medios aéreos a los trabajos de extinción, que se están viendo condicionados por las condiciones meteorológicas. El análisis preliminar elaborado por la Unidad Técnica de Análisis del Fuego (UTAF) durante la noche recogía vientos de entre 30 y 35 kilómetros por hora, con rachas de entre 50 y 60 kilómetros por hora.

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