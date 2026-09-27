El Sindicato de Inquilinas ve "innegociable" incluir contratos de alquiler indefinidos en el decreto de vivienda

Los detalles Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ha afirmado que no concluirán la acampada hasta que estén incluidos en el Real Decreto-ley.

El Sindicato de Inquilinas ha decidido mantener su acampada en la Puerta del Sol hasta que los contratos de alquiler indefinidos sean incluidos en el Real Decreto-ley, considerándolo una medida "innegociable". Alicia del Río, portavoz del sindicato, expresó su satisfacción porque Pedro Sánchez haya respondido, pero enfatizó que la inclusión de esta medida es esencial. Del Río instó a sumar apoyo a la protesta para fortalecer el mensaje al Gobierno. Además, celebró la unión con manifestantes de la educación pública, destacando la importancia de medidas para evitar la expulsión de estudiantes de sus hogares y escuelas.

El Sindicato de Inquilinas no levantará la acampada en la Puerta del Sol hasta que los contratos de alquiler indefinidos estén recogidos en el Real Decreto-ley porque lo consideran una medida "innegociable".

Así lo ha aseverado su portavoz, Alicia del Río, a laSexta desde la acampada. Allí, se ha alegrado que Pedro Sánchez haya "dado la cara y respondido a Maricarmen", pero le han recordado que esta citada medida es "esencial".

"Es innegociable. Lo que tiene que hacer es incluirse. No vamos a parar hasta que no se incluya la medida. (...) Si no se incluyen los contratos indefinidos, seguimos siendo gobernados por los fondos buitres", ha afirmado pidiendo a la gente que se siga sumando la protesta para hacer más fuerte el mensaje al Ejecutivo nacional.

Del Río ha añadido que están encantadas de que los manifestantes de la educación pública se unan a ellas en la Puerta del Sol: "Estamos totalmente hermanadas con nuestras compañeras del profesorado, que sabemos que se van a unir a esta acampada muchas de ellas y que van a venir al taller del protocolo de vivienda para profesorado, para que ellos también puedan implicarse en que sus alumnos no sean expulsados ni de sus centros ni de sus casas".

"Estamos pidiendo medidas de mínimos. Entonces por Maricarmen y por todas las Maricarmenes que hay cada día, que lo sabemos que hay cada día en España, tenemos que avanzar y el primer paso es el martes", ha sentenciado.

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