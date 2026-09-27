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Buena puesta en escena de Jódar

Alcaraz lidera a Europa hacia una nueva Laver Cup

El murciano no ha perdido ningún partido en todo el torneo y se alza como el gran capitán de un equipo que ha conquistado el título a falta de tres duelos.

Equipo Europa Equipo EuropaGetty

Carlitos Alcaraz y Rafa Jódar ha tomado papeles capitales en la conquista de Europa en una nueva Laver Cup. Ninguno de los dos ha perdido un partido en todo el encuentro siendo dos de los pilares sobre los que se sostenía el combinado europeo en momentos complicados.

Uno de esos momentos fue la tarde del sábado con 5-3 en el marcador para el Resto del Mundo. De Miñaur acababa de ganar a Zverev y Carlitos se veía las caras con Taylor Fritz, uno de los jugadores más fuertes del cuadro rival.

Alcaraz salvó dos bolas de partido para igualar el marcador a 5. Zverev enmendó, junto con Ruud, su 'fallo' en el anterior encuentro en el partido de dobles. Europa estaba 7-5 y en cuestión de dos duelos había pasado de verlo todo muy oscuro a necesitar dos victorias para levantar el trofeo.

La primera llegó en el partido de dobles entre Cobolli y Mensik ante Fritz y De Miñaur. El italiano y el checo se impuseron en dos sets (7-5 y 6-3) para darle la oportunidad a Zverev de sentenciar el torneo. Así lo hizo el alemán ante Learner Tien.

7-6 y 6-3 fue el resultado finla de un duelo que terminó coronando a Europa. Carlos Alcaraz y Rafa Jódar levantan un nuevo trofeo habiendo sido protagonistas de la competición. Un nivel de juego muy sólido de los españoles en los momentos importantes ha sido crucial para que Europa revalide un nuevo título.

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